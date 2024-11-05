Кандидаты в президенты США Камала Харрис (Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская партия) во вторник призвали американцев отдать свои голоса на выборах. Исход выборов может определиться к утру среды - однако подсчет голосов может и затянуться.

"Мы должны это сделать. Сегодня день голосования, и люди должны выйти из дома и быть активными", - заявила Харрис в эфире радиостанции WVEE-FM в Атланте. В своем посте на платформе X она написала, что "сегодня мы голосуем, потому что любим нашу страну".

Election Day is here. Today, we vote because we love our country and we believe in the promise of America.



Make your voice heard: https://t.co/VbrfuqVy9P — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024

Трамп во вторник призвал своих сторонников проголосовать вне зависимости от того, насколько длинные очереди стоят на избирательных участках. "Энтузиазм избирателей просто ошеломляет, - написал он в X. - Это значит, что очереди будут длинными! Хочу, чтобы вы проголосовали, сколько бы времени это ни заняло. Оставайтесь в очереди!"

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2024

На протяжении последних недель перед голосованием социологи и электоральные эксперты оценивали их шансы как примерно равные. Хотя Харрис в большинстве опросов выигрывала общенациональное голосование, Трамп с минимальным отрывом лидировал по голосам выборщиков, которые и определяют нового хозяина Белого дома.

По американским законам, президента США избирают не граждане страны напрямую, а коллегия из 538 выборщиков. Ее формируют все штаты пропорционально своему населению: например, у Калифорнии 54 делегата, а у Северной Дакоты — всего трое. Кандидат, набравший большинство голосов в штате, получает голоса всех его выборщиков (за исключением Мэна и Небраски). Для победы их необходимо 270.

Большинство штатов десятилетиями голосуют за кандидатов от одной и той же партии (например, Миннесота неизменно отдает предпочтение демократам с 1976 года, а Канзас поддерживает республиканцев с 1968-го). Поэтому исход выборов обычно зависит от итогов голосования в так называемых "колеблющихся" штатов. В 2024 году их семь: Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Во всех них до последнего момента Харрис и Трамп шли ноздря в ноздрю, различия в опросах были в пределах статистической погрешности.

В этом году оба кандидата призывали сторонников голосовать досрочно или по почте — по данным NBC, так поступили уже 78 млн американцев. Ожидается, что это значительно ускорит подсчет голосов, и несмотря на очень близкую президентскую гонку жители США смогут узнать имя своего нового лидера уже к вечеру среды по рижскому времени. С другой стороны, при минимальном разрыве между кандидатами власти штатов могут инициировать пересчет бюллетеней и тем самым затянуть процесс.

Итоги выборов в каждом штате в начале января должен утвердить Конгресс США. Если ни один из кандидатов не наберет 269 голосов, нового президента выберет Палата представителей, а нового вице-президента — Сенат (в последний раз это случалось в XIX веке). Инаугурация запланирована в Вашингтоне 20 января.

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