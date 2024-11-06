По истечении трех дней траура в сербском Нови-Саде, где 1 ноября обрушился козырек только недавно отремонтированного вокзала, жители этого города, второго в стране по численности населения, вышли на улицы с требованием призвать к ответу виновных в произошедшей трагедии.

Акции протеста началась с минуты молчания в память о 14 погибших, после чего к протесту присоединились городские таксисты, начавшие сигналить из привокзальной очереди.

Когда горожане двинулись в сторону мэрии, во главе колонны жители Нови-Сада несли транспарант "Вы виноваты, вы ответите".

Среди других плакатов, которые журналисты Би-би-си заметили у собравшихся, были "У тебя руки в крови", "Сколько еще цветов, свечей? Хватит!", "Мама, не волнуйся, правительство не убивало меня сегодня" и "Пусть борьба никогда не прекратится".

В процессе участники шествия зажгли факелы и начала запускать петарды. Полиция в ответ несколько раз применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Дойдя до здания городской администрации, демонстранты разбили там несколько окон и повредили камеры видеонаблюдения.

После чего, подогнав машину ассенизационной службы, перед мэрией вылили цистерну фекалий.

Уже поздно вечером во вторник в Нови-Сад приехал президент Сербии Александр Вучич. Он пообещал журналистам города привлечь к ответственности "всех, кто в чем-либо виновен" и похвалил городскую полицию за проявленную "сдержанность".

Несколько участников шествия были задержаны полицией. Как уточняет Радио и Телевидение Сербии, в числе задержанных — бывший секретарь провинции Воеводина Горан Ешич.

"Меня сюда привела не злость, а сам тот факт, что в 21 веке нечто подобное вообще возможно", — сказал Сербской службе Би-би-си 19-летний студент Даниэль Спасич.

Вице-президент оппозиционной Партии свободы и справедливости Сербии, депутат Мариника Тепич заявила, что "почти уверена, что люди, которые устроили беспорядки, были нанятыми провокаторами".

Как она подчеркнула, у некоторых из них на лицах были маски, которые они отказались снимать.

Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича.

Первым, вскоре после обрушения, в отставку уже ушел сербский министр строительства Горан Весич.

В воскресенье, 3 ноября, акция протеста по поводу трагедии в Нови-Саде прошла в Белграде.

Собравшиеся облили красной краской здания правительства страны и штаб-квартиру правящей Сербской прогрессивной партии, оставив на свежей краске отпечатки своих рук.

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