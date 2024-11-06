Привлечение солдат КНДР к войне против Украины - новый виток эскалации, указал президент Украины Зеленский. Согласно сообщениям, северокорейские солдаты уже вступили в бой с ВСУ в Курской области.

Правительство в Киеве объявило участие северокорейских солдат в агрессивной войне России против Украины доказанным и потребовало жесткой реакции со стороны мирового сообщества. Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, обнародованном в среду, 6 ноября, сообщил о первых боях с северокорейцами.

В то же время он отметил, что россияне маскируют северокорейцев под бурятов, и потому военнослужащих КНДР трудно идентифицировать.

Согласно сообщениям американских СМИ, северокорейские солдаты впервые были задействованы в боях против ВСУ в Курской области России. "С участием в войне северокорейских солдат в мире открывается новая страница нестабильности", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем телеобращении к народу 5 ноября.

Зеленский: Привлечение солдат КНДР должно стать шагом к поражению Россию

Украинский президент высказался по поводу участия военнослужащих КНДР в боевых действиях менее конкретно, чем Умеров. В то же время он сформулировал четкое требование: "Вместе с мировым сообществом мы должны сделать все, чтобы этот российский шаг к расширению войны, к эскалации стал шагом к поражению, причем как для России, так и для Северной Кореи".

Правительства и военные в Украине, США и Южной Корее уже на протяжении многих дней предупреждают о возможном участии северокорейских солдат на стороне России в ее агрессивной войне против Украины. По их оценкам, для боев против украинских солдат, вторгшихся в Курскую область, Россия может задействовать до 15 тысяч военнослужащих КНДР.

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