Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может сыграть на руку и одному из его самых активных сторонников, Илону Маску, возглавляющему список мировых богачей.

Ночь после выборов Маск провел вместе с Трампом, на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде, куда поступали последние данные подсчёта голосов.

"Сегодня народ Америки дал [Трампу] абсолютный карт-бланш на перемены", — написал владелец сети X (бывшем "Твиттере") на принадлежащей ему платформе, когда сомнений в победе Трампа уже практически не оставалось.

Во время своей победной речи в конференц-центре Палм-Бич Трамп несколько минут расхваливал Маска собравшимся, рассказав о недавнем успешном приземлении ракеты производства SpaceX — ещё одной принадлежащей Маску компании.

Активным сторонником Трампа Маск стал почти сразу после июльского покушения на экс-президента на митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

С тех пор бизнесмен пожертвовал на поддержку избирательной кампании 45-го президента США почти 120 млн долларов.

Последние недели перед выборами он также провел в штатах, необходимых Трампу для победы, проводя там кампанию по повышению явки, в рамках которой между избирателями штата ежедневно разыгрывали $1 млн. Попытка оспорить действия в судах успехом не увенчалась: суд разрешил продолжать эту лотерею.

После того как Маск поддержал Трампа своим именем, деньгами и предоставил республиканцу свою платформу, переизбрание Трампа открывает его самому ярому стороннику весьма радужные перспективы.

Избранный президент уже заявил, что в ходе своего второго срока пригласит Маска в свою администрацию, чтобы тот покончил с расточительством госорганов.

Сам Маск назвал свою потенциальную роль "Департаментом эффективности правительства", аббревиатура этого название обыгрывает название криптовалюты DOGE, которую он активно продвигает.

Бизнесмен также может выиграть от президентства Трампа за счёт своей доли в компании SpaceX, которая сейчас доминирует на рынке запуска правительственных космических спутников.

Имея близкого союзника в Белом доме, Маск может попытаться извлечь дополнительную выгоду из своих правительственных связей.

Ранее Маск критиковал конкурентов, в том числе из компании Boeing, за структуру достававшихся тем госконтрактов, которые, по его словам, стимулировали срыв сроков и перерасход бюджетов.

Кроме того, не так давно SpaceX занялась созданием спутников-шпионов, в которые Пентагон и американские спецслужбы, кажется, готовы вложить миллиарды долларов.

Производящая электромобили компания Tesla, также принадлежащая Маску, имеет все шансы выиграть контракты администрации, основным приоритетом которой, по словам Трампа, станет "наименьшая зарегулированность".

Помимо этого, в ходе своей кампании Трамп обещал снизить налоги на корпорации и богатых людей. И на выполнение этого обещания Маск наверняка надеется особенно.

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