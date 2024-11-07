Больше трёх четвертей россиян (76 процентов) высказались в поддержку действий российских вооружённых сил в Украине, следует из результатов социологического опроса, проведённого в октябре "Левада-центром". Из них 45 процентов опрошенных "определенно поддерживают" эти действия, 31 процент – "скорее поддерживают", пишет портал "Радио Свобода".

Социологи отмечают, что самый высокий уровень поддержки фиксируется среди мужчин 55 лет и старше (81 процент), а самый низкий – у молодёжи до 24 лет (67 процентов).

"Одобряющие отправку близкого человека в зону боевых действий - это люди, которые готовы чем-то жертвовать, а не просто поддерживают на словах", – считает Волков.

Вместе с тем только 36 процентов россиян выступают за продолжение боевых действий. 55 процентов считают, что пришло время для мирных переговоров с Украиной.

Многие социологи обращают внимание, что законодательство о дискредитации армии и преследование оппозиции и политических активистов, в том числе антивоенных, могут значительно искажать опросы о власти и войне в сторону поддержки. Эксперты объясняют это возможным страхом людей давать ответы, которые, как им кажутся, вызвали бы неудовлетворение властей.

В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или "Левада-центр", который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования, был признан российскими властями "иностранным агентом". В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов "Левада-центра" сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !