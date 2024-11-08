Сразу после своего избрания президентом Дональд Трамп объявил, что прекратит войны в мире. Во время избирательной кампании он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа. Смогут ли США при Трампе выполнить эту доселе невыполнимую задачу?

"Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Это будет легко", — бравировал Трамп во время избирательной кампании.

Эксперты считают, что его победа на выборах действительно ускорит процесс перехода к мирным переговорам, однако многие сомневаются, что они будут успешными.

"[Команда Трампа] не осознает, насколько сложными и проблемными будут эти переговоры, — считает Владимир Фесенко, директор украинского Центра политических исследований "Пента". — Насколько тяжело будет договориться, найти какой-то компромиссный вариант".

Во время теледебатов в сентябре этого года Камала Харрис язвительно заявила, что Трамп обещает закончить войну в Украине за 24 часа потому, что он ее просто сдаст. Многие в Украине опасаются именно того, что США при новом президенте будут принуждать Киев подписать соглашение на невыгодных условиях.

Блокировка военной помощи Украине республиканцами в прошлом и риторика избранного вице-президента Вэнса, который известен своей критикой Украины, только усиливают эти опасения. В одном из интервью Джей Ди Вэнс пояснил, как новая администрация видит мирное урегулирование в Украине. По его словам, оно включает в себя создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и нейтралитет Киева.

Это означает, что Россия остается на оккупированных территориях, а Украина откажется от членства НАТО. В Киеве это воспринимается как капитуляция, и крайне маловероятно, что такое соглашение будет одобрено руководством страны.

"Трамп считает деньги"

Однако, несмотря на все эти прошлые заявления, нельзя сказать, что в украинском обществе доминируют ощущение безнадежности и упадническое настроение.

Фесенко утверждает, что Трамп вряд ли согласится на мир только на российских условиях. "Это будет восприниматься не только как поражение Украины, но и как поражение США", — считает он. Учитывая амбициозность (кто-то говорит про нарциссизм) президента Трампа, выглядеть проигравшим политик вряд ли захочет.

При новом руководстве США скорее всего, изменят формат военной поддержки, считает Фесенко. Помощь, возможно, будет в кредит, своего рода ленд-лиз. "Трамп считает деньги", — говорит эксперт.

Однако вряд ли можно ожидать, что США прекратят поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Киеву. Это вызовет шквал критики, в том числе и со стороны республиканцев.

Военная помощь может стать инструментом давления не только на Украину, но и на Россию, чтобы убедить обе стороны начать переговоры. Если Киев отказывается, США уменьшают размер помощи ВСУ. Если Москва не соглашается, то США, наоборот, увеличивает военную поддержку Украины.

Одна из главных уступок, которые новая администрация США может предложить Москве для начала переговоров — это отказ Украины от перспективы членства НАТО. В этом случае Киев будет требовать альтернативных гарантий безопасности, возможно, на основе двухсторонних соглашений.

Переговоры по этому вопросу будут сложными, однако эксперты считают, что прийти к какому-то согласию по этому вопросу в принципе реально.

Неприемлемый компромисс

Нынешнее положение на фронте становится для ВСУ все сложнее. Российские войска продолжают продвигаться на Донбассе. По оценкам аналитиков проекта DeepState, только за прошлый месяц они захватили около 500 км² — это наибольший прорыв с 2023 года.

Такая ситуация склоняет все больше украинцев к тому, чтобы перейти в лагерь сторонников мирных переговоров. Так, по опросам Фонда Разумкова, прошлой осенью идею проведения переговоров с Россией поддержал 21% респондентов, в этом году — уже 35% опрошенных.

Поэтому заявления Трампа о мирных соглашениях воспримутся многими в Украине позитивно. Однако то, что избранный президент США и его окружение называют "миром", возможно, подразумевает под собой прекращение огня и замораживание конфликта, т. е. Россия остается на завоеванных землях.

Но признание Киевом оккупированных территорий частью РФ в обмен на замораживание войны просто немыслимо в Украине. Для украинского руководства поддержать такую идею будет политическим самоубийством, после чего любой руководитель навеки останется в истории своей нации как предатель.

Именно этот момент Трамп и Вэнс, похоже, не вполне осознают — компромисс по статусу оккупированных территорий невозможен.

Владимир Путин заявил, что условием мирных переговоров является вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия считает своими, включая неоккупированные территории этих регионов. Только после начала вывода украинских войск оттуда и объявления о нейтралитете и отказа от вступления Украины в НАТО Москва готова прекратить огонь и начать переговоры, заявил Путин в июне.

"Путину нужен мир на его условиях"

Конечно, можно заморозить конфликт без признания оккупированных территорий, как это было с Крымом после 2014 года. Фесенко не исключает, что Киеву придется пойти на такой шаг, даже если многие украинцы будут выступать против этого решения. Каким бы ни было соглашение с Россией, в Украине по этому вопросу единства не будет, уверен эксперт.

Впрочем, если сделку будут предлагать американцы, это может снять ряд проблем. "Если бы Зеленский выдвигал эту инициативу, он бы стал главной жертвой и предателем, а так это будет мир под давлением США, нашего главного партнера, и предателем станет Трамп", — поясняет Фесенко.

Но проблема, по словам эксперта, не в том, как это воспримется в украинском обществе, а в Путине: "Путину не заморозка нужна. Путину нужен мир на своих условиях". Именно поэтому, как считает депутат Верховной рады Украины Александр Мережко, достичь мира дипломатическим путем невозможно. Отсутствие доверия к России и Путину делает поиски вариантов мирного соглашения бессмысленными, считает он.

До 2022 года Мережко был членом так называемой Минской группы — трехсторонней контактной группы, задачей которой было урегулирование конфликта на Донбассе дипломатическим путем. "Однако Россия использовала переговорный процесс, чтобы получить повод для вторжения", — заявляет он.

Поэтому Мережко опасается, что результат мирных переговоров, которые Трамп хочет инициировать, будет таким же. "Если мы согласимся на прекращение огня, это просто отсрочит наше поражение. А следующая волна агрессии будет еще опаснее, чем сейчас", — говорит Мережко.

Хорошие новости впереди?

Такого же мнения придерживаются и исследователи авторитетного британского аналитического центра Chatham House, которые в октябре прошлого года представили доклад "Как остановить войну России в Украине".

Российские войска не уйдут из Украины, если их не прогнать силой, пишет Джеймс Шер, один из авторов доклада. "Для России замороженные конфликты всегда были не способом достижения мира, а платформой для дальнейшего ослабления предполагаемых противников", — считает он.

Авторы доклада выступают против принуждения Украины к согласию на прекращение боевых действий. Они призывают предоставить еще большую поддержку Киеву, чтобы дать ВСУ возможность воевать и добиться победы.

Судя по его высказываниям, Трамп как раз против такого подхода. Он — сторонник скорейшего соглашения и прекращения огня, которое можно будет объявить "миром" — и своим успехом.

Однако избрание республиканца все же может быть хорошей новостью для Украины, считает Мережко: "Когда Трамп узнает горькую правду и избавится от иллюзий, что с Путиным можно договориться, он может принять это лично на свой счет. Тогда он будет помогать Киеву еще больше, и может предпринять для поддержки Украины какие-то радикальные шаги".

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