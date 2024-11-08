В результате репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 военных ВСУ, погибших в ходе российско-украинской войны, сообщил Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

Репатриированы 320 тел солдат, погибших на Донецком направлении, и 89 погибших военнослужащих с Бахмутского направления. "Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ", — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины перевезут тела и останки в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Россия передачу тел военных Украине не комментировала. Передали ли РФ тела погибших в Украине российских военнослужащих, в сообщении украинского штаба не уточняется.

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