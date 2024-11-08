Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом по телефону вечером в среду, вскоре после победы республиканца на выборах.

Издание Axios около часа назад опубликовало статью, в которой два анонимных источника рассказали, как протекал разговор. Axios пишет, что источники были детально ознакомлены с содержанием беседы.

Разговор продолжался 25 минут, и, что неожиданно, в нем участвовал также бизнесмен Илон Маск, активно поддерживавший Трампа во время предвыборной кампании.

После того как Зеленский поздравил Трампа с победой, избранный президент ответил, что продолжит поддерживать Украину, но в детали не углублялся.

Даже не два, а три источника сказали, что по ощущениям Зеленского, разговор прошел хорошо и не усилил у него тревожность по поводу победы Трампа. Как выразился один из собеседников Axios, после беседы "у Зеленского не осталось чувства отчаяния".

Маск, со своей стороны, сказал, что продолжит поддерживать Украину путем предоставления ей доступа к терминалам спутниковой связи Starlink. В прошлом он высказывался об этом амбивалентно. Комментировать утверждения источников о содержании разговора Маск отказался.

Зеленский встречался с Трампом в Нью-Йорке в сентябре. С тех пор его помощники поддерживают связь с окружением Трампа, который публично за это время не раз высказывался об Украине и ее президенте критически.

Один из источников Axios говорит, что приватно украинские представители слышат нечто другое.

"Ничего из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в приватной обстановке не было тревожным и не заставляло нас чувствовать, что расплачиваться за все придется именно Украине", — цитирует Axios свой источник.

О том, что Трамп позвал Маска на телефонный разговор с Зеленским, позже также написала New York Times. Как отмечает издание, неясно, обсуждали ли они какие-либо изменения в политике США в отношении Украины.

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