Trams un Masks
Fоtо: Zuma Press/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом по телефону вечером в среду, вскоре после победы республиканца на выборах.

Издание Axios около часа назад опубликовало статью, в которой два анонимных источника рассказали, как протекал разговор. Axios пишет, что источники были детально ознакомлены с содержанием беседы.

Разговор продолжался 25 минут, и, что неожиданно, в нем участвовал также бизнесмен Илон Маск, активно поддерживавший Трампа во время предвыборной кампании.

  • После того как Зеленский поздравил Трампа с победой, избранный президент ответил, что продолжит поддерживать Украину, но в детали не углублялся.

  • Даже не два, а три источника сказали, что по ощущениям Зеленского, разговор прошел хорошо и не усилил у него тревожность по поводу победы Трампа. Как выразился один из собеседников Axios, после беседы "у Зеленского не осталось чувства отчаяния".

  • Маск, со своей стороны, сказал, что продолжит поддерживать Украину путем предоставления ей доступа к терминалам спутниковой связи Starlink. В прошлом он высказывался об этом амбивалентно. Комментировать утверждения источников о содержании разговора Маск отказался.

Зеленский встречался с Трампом в Нью-Йорке в сентябре. С тех пор его помощники поддерживают связь с окружением Трампа, который публично за это время не раз высказывался об Украине и ее президенте критически.

Один из источников Axios говорит, что приватно украинские представители слышат нечто другое.

"Ничего из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в приватной обстановке не было тревожным и не заставляло нас чувствовать, что расплачиваться за все придется именно Украине", — цитирует Axios свой источник.

О том, что Трамп позвал Маска на телефонный разговор с Зеленским, позже также написала New York Times. Как отмечает издание, неясно, обсуждали ли они какие-либо изменения в политике США в отношении Украины.

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