Брайан Ланза, стратег Республиканской партии, участвовавший в избирательных кампаниях Дональда Трампа с 2016 года, дал интервью Всемирной службе Би-би-си, в котором рассказал о том, как он видит приоритеты будущей администрации в отношении войны в Украине.

Он сказал, что приоритетом будет не возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией, а, как он выразился, "мир и прекращение смертоубийства".

"И если президент Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир у нас возможен, только если у нас будет Крым, это нам покажет, что он не серьезен. — сказал Ланза. — Крым потерян".

Неясно, в какой степени высказывания Ланзы отражают позицию будущей администрации или совпадают со взглядами самого Трампа. В среду неназванный сотрудник Совета национальной безопасности, работавший при Трампе, рассказал Wall Street Journal, что "любой человек, независимо от близости к Трампу, который утверждает, что обладает… более детальным знанием о его планах по Украине, попросту не знает, о чем говорит". Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности самостоятельно и во многих случаях делал это под влиянием сиюминутных факторов, подчеркнул источник.

Ланза в интервью Би-би-си сказал, что испытывает глубокое уважением к украинскому народу, обладающему, по его словам, "сердцами львов".

"Мы скажем Украине: знаете что вы видите? Вы видите реалистичное видение мира. Это не видение победы, ео это видение мира. И давайте начнем честный разговор", — добавил Ланза.

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