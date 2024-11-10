Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что в ближайшее время от США, где победу на выборах президента одержал Дональд Трамп, могут поступить декларации о сроках прекращения огня в Украине и гарантиях безопасности для Киева. Слова главы польского кабмина привело Польское радио, сообщает Deutsche Welle.

Заявление Туска последовало вскоре после публикации газеты The Wall Street Journal, сообщившей 6 ноября со ссылкой на три источника, близких к Трампу, об одном из планов по Украине. По данным издания, этот проект, в частности, состоит в том, что Киев пообещает не вступать в НАТО в течение минимум 20 лет, а в обмен Вашингтон продолжит снабжать Украину оружием для сдерживания дальнейших нападений РФ.

В свою очередь Туск считает, что планы Трампа по Украине, вероятно, находятся только на стадии подготовки.

Премьер Польши рассказал, как, по его мнению, могут выглядеть дальнейшие шаги. "Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", - добавил он.

При этом Дональд Туск подчеркнул, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Независимо от победы Трампа на выборах в США - Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы, считает глава польского кабмина.

Bloomberg: Трамп уже формирует политику по Украине и Израилю

Избранный президент вступит в должность только через два месяца, но уже сейчас он формирует политику США по двум горячим направлениям: Израилю и Украине, констатировало Bloomberg.

Победа Трампа - и возможность того, что он будет стремиться к серьезным изменениям в политике - вызывает отклик в обеих странах и далеко за их пределами, добавило агентство.

Один из его собеседников из бывшей администрации Трампа выразил мнение, что избранный президент сразу же получает фору благодаря тому, что его считают более жестким, чем действующего лидера США Джо Байдена.

Акт Логана

Вместе с тем в США действует принятый в 1798 году Акт Логана, который запрещает гражданам этой страны, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.

В 2017 году жертвой этого закона стал Майк Флинн. Ему пришлось уйти в отставку с поста советника Трампа по нацбезопасности спустя менее месяца после назначения - после обсуждений с занимавшим пост посла России в США Сергеем Кисляком снятия санкций с РФ. После беседы Флинн к тому же "был не до конца откровенен" в общении сотрудниками Федерального бюро расследований относительно содержания своего разговора с Кисляком.

Трамп вернется на пост главы США в январе

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден 13 ноября обсудит с Трампом в Белом доме передачу дел.

Согласно предварительным результатам подсчета голосов - кандидат от Республиканской партии, Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. Республиканец заручился голосами 295 выборщиков, вице-президент демократка Камала Харрис - могла рассчитывать на 226 голосов. Для победы требовалось получить 270 голосов выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах.

Камала Харрис публично признала поражение, которое потерпела в борьбе за высший государственный пост. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

Байден пообещал обеспечить мирную передачу власти своему преемнику. "Я выполню свой долг как президент. Я выполню свою клятву и буду соблюдать конституцию. 20 января здесь, в Америке, произойдет мирная передача власти", - заявил Байден, выступая с обращением к нации 7 ноября.

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