Директива ЕС предусматривает создание единой европейской карты и парковочной карты для лиц с особыми потребностями, которые будут взаимно признаваться на всей территории Европейского союза, и введение их в действие не позднее 2027 года, сообщает эстонский Delfi со ссылкой на портал ERR.

Карта будет предоставлять равный доступ к специальным условиям и услугам при краткосрочном пребывании (до трех месяцев) в другом государстве ЕС, таким как транспорт, культурные мероприятия, музеи, центры досуга и спорта или парки развлечений. Кроме того, будет создана европейская парковочная карта для людей с особыми потребностями, с теми же правами на парковку во время краткосрочного пребывания в другом государстве ЕС, что и в своей стране.

Государства ЕС по-прежнему должны решать, кому и на каком основании выдавать карты и какие льготы предоставить на их основе. Директива не распространяется на пособия по социальному обеспечению, социальную помощь или социальные услуги.

Карта будет выпускаться как в физическом, так и в цифровом виде.

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