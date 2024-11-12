Вечером в понедельник оппозиция в отколовшейся от Грузии Абхазии начала акции протеста с требованием освободить задержанных ранее активистов, а также отменить соглашение о российских инвестиционных проектах в республике.

Что произошло

В понедельник у здания Службы госбезопасности в Сухуми прошла акция протеста, участники которой требовали освободить активистов, предположительно задержанных после стычки с одним из депутатов возле здания местного парламента. Сообщалось также о потасовке во время акции.

Как сообщил ТАСС председатель оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц, были задержаны пять активистов — Омар Смыр, экс-депутаты парламента Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия.

"Они возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности, их задержали", — сказал Барциц.

По его мнению, произошедшее является преследованием по политическим мотивам. Однако власти заявляют, что оппозиционеров задержали за "противоправные действия" в отношении одного из депутатов.

"Группой лиц, находящихся во дворе здания парламента республики Абхазия, были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью", — сообщил генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.

В местных телеграм-каналах публикуются видео предполагаемой стычки с депутатом, а также последующего задержания оппозиционеров бойцами СОБР. Оппозиция утверждает, что задержание было незаконным и несоразмерным тому, что произошло.

"Сам стиль задержания был таким, как будто задерживались особо опасные преступники. Если бы их кто-то пригласил на беседу в СГБ, они сами бы туда приехали", — заявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.

Как пишет местный телеграм-канал "Республика", к задержанным не допускают родственников, информации об их состоянии также нет.

В ночь на вторник протестующие начали собираться на площади Свободы в Сухуми, а также перекрыли Гумистинский и Кодорский мосты.

Что говорят власти и оппозиция



Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание, на котором представители силовых структур доложили о происходящем в республике.

Как заявил генпрокурор Адгур Агрба, во время протестов родственники задержанных и представители оппозиции пытались незаконно проникнуть в здание СГБ, однако эту попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Глава СГБ Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее "массовыми беспорядками". По его словам, один из участников акции пытался применить силу к сотрудникам ведомства, а также протаранить ворота.

Глава абхазского МВД Роберт Киут, в свою очередь, назвал произошедшее ранее с депутатом парламента нападением. Власти не называют его имя, однако, по данным провластных телеграм-каналов, в ходе инцидента "был избит" депутат Алмас Акаба.

Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что его соратники были задержаны, поскольку отстаивают национальные интересы.

"Мы будем добиваться не только их освобождения. Это соглашение, которое хотят ратифицировать — дать олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии, будет остановлено", — заявил он.

"Здесь нет ни одного человека, который бы пошел на такие меры с удовольствием. Те, кто следят за действиями оппозиции все пять лет, знают, что мы никогда не поддерживали подобные акции. Но сегодня это вынужденные меры", — добавил Ардзинба.

Что за соглашение?

Речь идет о соглашении между Россией и Абхазией, в соответствии с которым российские компании могут реализовывать свои инвестиционные проекты на территории республики.

Соглашение было подписано в Москве 30 октября и теперь должно быть ратифицировано парламентом Абхазии.

Этот вопрос планировалось рассмотреть 15 ноября — в этот день активисты оппозиции намеревались провести акции протеста в республике с требованием отменить соглашение.

В понедельник на внеочередной сессии парламента Абхазии рассматривался законопроект о строительстве многофункциональных комплексов, который является частью общего соглашения.

Источник в парламенте сообщил агентству РИА Новости, что на заседании документ был принят в окончательном чтении.

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