Президент России Владимир Путин хочет вернуть Курскую область, часть которой занята Вооруженными силами Украины, под контроль РФ до инаугурации Дональда Трампа в качестве 47-го президента США 20 января 2025 года. Об этом британская газета The Telegraph написала в понедельник, 11 ноября.

Такой шаг позволит Москве выйти на любые переговоры о мире с более сильной позицией, считают западные дипломаты. Российской армии уже удалось взять под контроль около половины территории, захваченной украинскими силами с 6 августа, указало издание.

Британская военная разведка: Армия РФ усилит атаки дронами

В ближайшие дни РФ, вероятно, усилит атаки на украинскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов, используя новые площадки для запуска дронов поблизости от границы, отметила The Telegraph, ознакомившись с оценкой британской военной разведки. В свою очередь украинские аналитики допускают, что Москва попытается воспользоваться контрнаступлением в Курской области для прорыва в приграничный украинский регион - Сумскую область.

К контрнаступлению в Курской области готовится группировка российских и северокорейских военных численностью в 50 тысяч человек, сообщила днем ранее американская газета The New York Times. По оценкам Южной Кореи, США и Украины, в РФ из КНДР переброшены от 8 до 12 тысяч военных для участия в войне против Украины.

Предполагаемая беседа Трампа с Путиным

Американская газета The Washington Post 10 ноября сообщила о телефонном разговоре Трампа и Путина, состоявшемся 7 ноября. По сведениям собеседников издания, экс-глава Белого дома посоветовал российскому президенту не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Соединенных Штатов в Европе.

Однако в Кремле отрицают факт беседы. "Это чистая выдумка, это просто ложная информация", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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