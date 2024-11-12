В Германии возглавляющая коалицию Социал-демократическая партия и крупнейшая оппозиционная партия, правоцентристский блок ХДС/ХСС, договорились о проведении внеочередных парламентских выборов 23 февраля 2025 года. Об этом пишут Der Spiegel и Politico со ссылкой на собственные источники.

Выбранная дата — компромисс между социал-демократами и ХДС/ХСС. Первые предлагали провести внеочередные выборы в марте, вторые настаивали на голосовании уже в январе.

Фракции обеих партий в бундестаге предложат провести выборы 23 февраля президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру. По закону он может отклонить этот вариант, но, как пишет Der Spiegel, скорее всего, поддержит его.

Внеочередным выборам должно предшествовать голосование о доверии нынешнему правительству. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает его проиграть и тем самым запустить предвыборную кампанию, поскольку, не располагая большинством в парламенте, проводить реформы в течение года до изначально запланированных выборов было бы затруднительно. Голосование по вотуму доверия запланировано на 16 декабря.

После выборов 2021 года в Германии была сформирована трехпартийная правящая коалиция. В нее вошли социал-демократы, зеленые и партия "Свободные демократы" (FDP). На прошлой неделе после провалившихся межпартийных переговоров Шольц уволил с поста министра финансов лидера FDP Кристиана Линднера о бюджете страны и объявил о распаде коалиции.

В предвыборных опросах лидируют правоцентристы из блока ХДС/ХСС с более чем 30% голосов. На втором месте, согласно агрегированным данным Politico, расположилась праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (17%), на третьем — социал-демократы (16%). Входящих сейчас в правящую коалицию зеленых поддерживают 10% избирателей, FDP — меньше необходимых для прохода в бундестаг 5%.

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