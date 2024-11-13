Пентагон уточнил оставшуюся сумму, предназначенную на оказание военной помощи Украине, ведущей оборонительную войну против РФ: суммарно она составляет 9,3 миллиарда долларов (около 8,8 млрд евро). Об этом заявил официальный представитель американского министерства обороны генерал-майор ВВС США Пэт Райдер в ходе брифинга для прессы во вторник, 12 ноября. Представитель Пентагона подчеркнул, что США используют все имеющиеся средства для помощи Украине до того, как в управление страной войдет команда нового президента Соединенных Штатов.

Так, по программе Presidential Drawdown Authority осталось более 7 млрд долларов (4,3 утвержденных Конгрессом в апреле и 2,8, которые стали доступны после пересчетов), а еще около 2,2 млрд доступны по программе USAI (Инициатива содействия безопасности Украины), написал в соцсети Х корреспондент издания "Голос Америки" Остап Яриш.

‼️ В Пентагоні уточнили суму, що залишилася на військову допомогу Україні. За програмою PDA є $7,1 млрд: $4,3 млрд затверджених Конгресом у квітні + $2,8 млрд, які стали доступними після перерахунків. Крім того, приблизно $2,2 млрд доступні за програмою USAI. Речник Пентагону… https://t.co/JwSgrNDxYf — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) November 12, 2024

По данным Райдера, с апреля до середины октября Штаты поставили в Украину 83 процента обещанных боеприпасов, 67 процентов средств противовоздушной обороны (ПВО) и 60 процентов других вооружений, передает агентство УНИАН.

Пакет помощи на 425 млн долларов

1 ноября Пентагон объявил о выделении Киеву очередного транша военной помощи. Это 69-й транш военной помощи, предоставляемой с арсеналов Минобороны США Украине с августа 2021 года", - говорилось в том сообщении, уточняя, что его объем оценивается в 425 млн долларов. "Это даст Украине доступ к оружию, в котором она крайне нуждается. В частности, речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах для ствольной артиллерии и РСЗО, о бронированных машинах и о противотанковом оружии", - указали в Пентагоне. Речь шла не о новых закупках, а о передаче тех вооружений, которые хранятся в арсеналах в США.

В очередной пакет помощи в числе прочего вошли ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые гранатометы AT-4, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, ракеты для ПТРК TOW.

Дальнейшая военная поддержка Украины под вопросом

10 ноября Дональд Трамп-младший, старший сын избранного президента США, высказался об урезании финансирования Украины в рамках военной поддержки Киева. Он разместил в Instagram ролик, в котором написал: "POV (От английского Point of view, Представь. - Ред.): через 38 дней ты потеряешь свое пособие".

В основу видео лег ролик, опубликованный бывшим кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Сарой Пейлин. На записи видно, что Дональд Трамп стоит рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Камера наезжает на мрачное лицо Зеленского, кадр становится черно-белым, сверху начинают падать долларовые купюры, а потом появляется надпись Трампа-младшего.

17 декабря выборщики в своих штатах подтвердят избрание президента и вице-президента США.

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