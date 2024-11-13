Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры главы Пентагона и директора ЦРУ в новой администрации, а бизнесменам Илону Маску и Вивеку Рамасвами предложил возглавить новый Департамент эффективности правительства.

Новым министром обороны США станет ветеран американской армии и ведущий Fox News Пит Хегсет, ЦРУ возглавит бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф.

Назначение Хегсета — одно из ключевых, однако для многих оно стало неожиданным, пишут американские СМИ.

Как сообщают источники CNN, в отличие от многих других кандидатов, которых Трамп назначил на высшие посты в своей администрации, он не встречался с Хегсетом в Мар-а-Лаго в последние дни.

"Пит жесткий, умный и искренне верит в то, что Америка превыше всего, — говорится в заявлении Трампа. — С Питом во главе [Пентагона] враги Америки будут предупреждены — наши вооруженные силы снова станут великими, и Америка никогда не отступит".

О Рэтклиффе, который в прошлом был конгрессменом от Техаса, Трамп сказал, что "он всегда был борцом за правду и честность с американским народом".

Бизнесмену Илону Маску и бывшему претенденту на выдвижение в качестве кандидата на пост президента от Республиканской партии Вивеку Рамасвами Трамп предложил совместно возглавить новый Департамент эффективности правительства США (DOGE).

"Вместе эти два замечательных американца проложат путь моей администрации к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств, что является важнейшим условием движения "Спасем Америку"", — говорится в заявлении Трампа.

Аббревиатура нового департамента — DOGE — является отсылкой к названию криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Илон Маск.

Пока неясно, какую форму примет новая структура.

В заявлении Трампа говорится, что она будет "сотрудничать с Белым домом и [уже существующим] Управлением по бюджету для проведения крупномасштабных структурных реформ".

Известно также, что Маск и Рамасвами будут выполнять эту работу до июля 2026 года. Неясно, истечет ли срок их полномочий после этого.

Что будет с Кеннеди-младшим?

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Илон Маск, богатейший человек на планете, постоянно присутствует в переходном штабе Трампа в Мар-а-Лаго. По сообщениям СМИ, он консультирует избранного президента по кандидатурам в новой администрации и даже присоединился к разговору между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Во вторник вечером Трамп объявил, что поручает Маску работать с IT- предпринимателем и бывшим претендентом на должность кандидата в президенты от Республиканской партии Вивеком Рамасвами в Департаменте эффективности правительства, которому поручено определить меры по сокращению бюджета.

Комитет политических действий Маска потратил около 200 млн долларов на помощь президентской кампании Трампа, и он обещает продолжать финансировать усилия по продвижению программы избранного президента и помощи кандидатам-республиканцам на выборах в Конгресс.

Тем временем остается неясным, что будет с Робертом Кеннеди-младшим, еще одной ключевой фигурой. Трамп заявил, что планирует отвести бывшему демократу, который отказался от своей независимой кандидатуры и поддержал республиканца, роль в том, чтобы Америка снова стала "здоровой".

"Он хочет сделать несколько вещей, и мы позволим ему сделать это", — сказал Трамп в речи после победы на выборах.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !