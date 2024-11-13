Угрожающая для украинских войск ситуация сложилась в районе города Курахово в 30 км к западу от Донецка. Российская армия уже завязала бои в самом городе и одновременно обходит его по обоим берегам реки Волчья.

"Передовые подразделения 20-й мотострелковой дивизии противника, очевидно, прорвались в село Дальнее, южнее Курахово. Оборона Кураховского выступа, вероятно, входит в завершающую стадию", — пишет украинский военный аналитик Константин Машовец.

По его оценке, в самом опасном положении оказались украинские части, обороняющиеся к югу от Курахово. "Если в ближайшее время те наши подразделения, еще обороняющиеся в районе Елизаветовки и Екатериновки, не отойдут, по крайней мере, к Успеновке, то окажутся в окружении", — считает эксперт.

Но этим проблемы ВСУ не ограничиваются. Российские войска активно наступают с юга и северо-востока в направлении села Константинополь, которое расположено на трассе Н15 Запорожье — Донецк в 15 км к западу от Курахово. Сходящиеся удары с двух направлений угрожают украинским войскам гораздо более глубоким охватом.

При этом местность не способствует обороне — украинские части прижаты к долине реки Волчья, а российские огневые позиции в основном находятся на возвышенностях.

Не первый раз

С потерей Авдеевки в феврале 2024 года и последующим продвижением российских войск на широком участке фронта в Донбассе украинские части неоднократно оказывались в ситуации, когда им грозило окружение. Уже не раз казалось, что судьба подразделений, фланги которых медленно прогрызала российская армия, висит на волоске. Так было и в самой Авдеевке, и на Невельском выступе, и в Угледаре, и в других местах.

Всякий раз ВСУ выручало то, что наступающие российские части не располагали крупными механизированными резервами для развития оперативно-тактического успеха — проще говоря, создать угрозу окружения им удавалось, а реализовать — нет.

В случае с Кураховским выступом ситуация для украинских сил осложняется сразу несколькими факторами: отсутствием хороших дорог (кроме одной, которая уже обстреливается), ограничением свободы манёвра и, что самое неприятное, довольно широким фронтом российского наступления и многочисленными ударами, каждый из которых при удачном стечении обстоятельств может отрезать часть обороняющихся от основных сил.

"Российские войска продолжали наступательные операции в районе Курахово, а также к северо-западу от города в районе Новодмитровки, Сонцовки и Зари; к северу от Курахово в районе Новоселидовки, Вознесенки и Кременной Балки; к востоку от Курахово в районе Максимильяновки; к югу от Курахово в районе Дальнего; к северо-востоку от Угледара в районе Ильинки, Антоновки и Катериновки; и к северо-западу от Угледара в районе Трудового", — констатирует американский Институт изучения войны (ISW).

Украинская армия вынуждена отражать постоянные угрозы в условиях неблагоприятного рельефа, численного превосходства противника и ненадёжности собственных сил, как минимум половину которых составляют недостаточно подготовленные войска территориальной обороны.

От Елизаветовки, где, по данным на среду, находились передовые украинские части, до относительно безопасного для них села Константинополь — более 20 км по прямой, по осеннему бездорожью. А отводить надо не только их.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский после совещания с главкомом ВСУ Александром Сырским заявил о принятом решении усилить "самые сложные направления" — Кураховское и Покровское. Как именно это будет сделано, он не уточнил, но такие сведения и не принято разглашать.

Кто подорвал плотину?

В тот же день стало известно о подрыве дамбы Кураховского водохранилища, которая на данный момент ещё находится в тылу украинских войск. Кто это сделал — пока неясно.

Fоtо: BBC News

Украинские власти считают, что плотину уничтожили российские военные, чтобы затопить дороги, по которым снабжается гарнизон в Курахово и украинские войска в районе реки. Глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун рассказал, что российская авиация наносила удары по плотине с помощью управляемых планирующих авиабомб примерно с августа 2024 года.

Российские Telegram-каналы утверждают, что плотину подорвали ВСУ с целью замедлить продвижение российской армии.

Обе версии правдоподобны. В случае выхода реки Волчья из берегов украинские части могли лишиться последних надёжных маршрутов снабжения и путей к отступлению. Однако масштабного и продолжительного наводнения не случилось — по данным главы Донецкой областной администрации Вадима Филашкина, уровень воды в реке поднялся на 1,2 метра, что не критично.

С другой стороны, подъём воды в реке Волчья даёт украинской армии больше возможностей использовать её как естественную водную преграду. От Курахово река течёт на запад, и намерение выстроить по ней рубеж обороны южного фланга выглядит логичным.

Но это может означать, что командование ВСУ не рассчитывает на удержание линии обороны южнее, в районе Великой Новосёлки, и готовит план Б на случай потери этого укрепрайона.

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