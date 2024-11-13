Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома на юге Испании после объявления высшего уровня погодной опасности из-за угрозы сильных дождей и наводнения. Всего две недели назад наводнения в провинции Валенсия унесли жизни более 220 человек и вызвали значительные разрушения.

Испанские власти разослали предупреждение о "высоком риске ливневых дождей" на телефоны жителей провинции Малага во вторник после 22:00 по местному времени (полночь по Москве).

Ожидается, что регион, в котором находятся курортные города Марбелья, Велес и Эстепона, примет на себя основной удар погодного явления, известного в Испании как "холодная капля" (исп. gota fría).

В других частях Испании тоже остается повышенный уровень опасности: ожидается, что новый погодный фронт принесет с собой проливные дожди и низкую температуру — всего через несколько недель после того, как 223 человека погибли в результате наводнений в Валенсии, а некоторые числятся пропавшими без вести.

Красный (самый высокий) уровень погодной опасности до вечера среды также был введен в Каталонии на северо-востоке Испании, в особенной опасности прибрежная часть региона рядом с Таррагоной.

Школы во всей провинции Малага закрыты. Многие магазины не стали открываться.

Правительство Андалусии, в состав которой входит провинция Малага, попросило около 3 тысяч человек, живущих рядом с рекой Гуадальорсе, покинуть дома.

"Мы эвакуировали не целые города, а отдельные районы в дельте реки, — сказал региональный министр Антонио Санс. — Мы сообщили об этом решении правительству Испании, чтобы получить помощь от государственных органов и сил охраны правопорядка".

Из-за опасности неблагоприятных погодных условий в Малаге Международная федерация тенниса перенесла первый матч Кубка Билли Джин Кинг между Испанией и Польшей, который должен был состояться в среду.

Испанское метеорологическое агентство Aemet объявило оранжевый уровень опасности до четверга в Валенсии, Андалусии и на Балеарских островах.

Aemet предупреждает, что дождь и шторм могут быть "очень сильными или ливневыми".

В других частях Испании тоже вводятся меры предосторожности, с особенным фокусом на восточное и южное побережья Средиземного моря.

Оранжевый уровень — второй по серьезности. В некоторых районах Валенсии приостановили работу школ и спортивные мероприятия.

Впрочем, ожидается, что на этот раз ливни принесут меньше разрушений, чем 29 октября, когда в Валенсии погибло беспрецедентное число людей.

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