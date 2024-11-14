В поселке Редзиково на севере Польши в среду, 13 ноября, состоялось торжественное открытие базы Военно-морских сил (ВМС) США. Представители польских властей, присутствовавшие на церемонии вместе с послом США и другими американскими официальными лицами, приветствовали открытие базы как важный шаг в обеспечении безопасности страны и НАТО в условиях войны в Украине.

"Весь мир ясно увидит, что это больше не сфера интересов России, - заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на церемонии открытия. - С польской точки зрения это стратегически самая важная вещь".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал открытие базы "выдающимся событием в истории безопасности Польши, США и НАТО". По его словам, конфликты в Украине и на Ближнем Востоке демонстрируют важность противовоздушной обороны.

"База в Редзиково означает постоянное присутствие американских и союзнических войск на территории Польши, и в стратегическом плане это одно из самых важных событий в истории", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Второй комплекс Aegis Ashore в Европе

Американская база в Польше оснащена системой противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, которая может обнаруживать, отслеживать и уничтожать баллистические ракеты на начальном этапе их полета. Это второй подобный комплекс в Европе.

Первый находится близ населенного пункта Девеселу в Румынии - эта база была введена в строй еще в 2016 году. Кроме того, элементами "противоракетного щита НАТО" являются четыре эсминца ВМС США, размещенные на постоянной основе в испанском городе Рота, а также радар раннего оповещения в турецком Куреджике.

Как отмечает агентство AP, базу в Редзиково, которая будет интегрирована в систему ПРО НАТО, изначально планировали открыть еще при президентстве Джорджа Буша-младшего для "защиты Европы от баллистических угроз со стороны Ирана". Однако власти Польши всегда рассматривали базу как "форму американской защиты на случай агрессии России".

По данным НАТО, Aegis Ashore носит "исключительно оборонительный характер". Российские власти с самого начала выступали категорически против этого проекта.

Кремль: База ПРО в Польше - попытка военного сдерживания потенциала РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 ноября заявил, что введение базы в эксплуатацию - это попытка военного сдерживания потенциала России. "Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал и, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал Песков.

В октябре 2024 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что база ПРО в Редзиково сможет сбивать в том числе и российские баллистические ракеты, летящие в направлении страны.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !