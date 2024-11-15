Хакер из России получил 5 лет в США по делу о краже рекордной суммы в биткоинах

Имеющий гражданство России и США житель Нью-Йорка Илья Лихтенштейн приговорен к пяти годам тюрьмы в США за отмывание доходов от одной из крупнейших в истории краж криптовалюты.

Лихтенштейн признал себя виновным в прошлом году по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и краже почти 120 000 биткоинов.

На тот момент сумма украденного оценивалась в 71 млн долларов, однако затем, с учетом резкого подорожания биткоина, возросла до 4,5 млрд долларов. По текущему курсу это более 10 млрд долларов.

По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, изъятые в рамках этого дела активы стали крупнейшей конфискацией в истории американского Минюста.

"Важно дать понять, что такие преступления нельзя совершать безнаказанно, что они чреваты последствиями", — сказала окружной судья Коллин Коллар-Котелли.

Лихтенштейн, который находится в тюрьме с момента своего ареста в феврале 2022 года, выразил раскаяние в содеянном. Он также сказал, что после отбытия наказания надеется применить свои навыки в борьбе с киберпреступностью.

Вместе с Лихтенштейном была арестована его супруга Хезер Морган, которая в прошлом году признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ей должен быть вынесен 18 ноября.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн использовал передовые хакерские инструменты для взлома биржи Bitfinex.

Вместе с супругой он "использовал множество сложных методов отмывания" этих денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Эти методы включали использование фиктивных личностей, перевод средств в различные криптовалюты и покупку золота.

Лихтенштейн, родившийся в России и выросший в США, встречался с курьерами во время семейных поездок и переводил отмытые деньги на родину, утверждают прокуроры.

Часть выведенных средств была потрачена на различные покупки — например, на подарочную карту магазина Walmart на сумму 500 долларов. Покупки с этой карты во многом и помогли выйти на след преступников, говорилось в судебных документах.

Как писали газеты, супруги жили в районе Уолл-стрит на Манхэттене. Хезер Морган сотрудничала с журналом Forbes и читала рэп, в одной из песен называя себя "крокодилом Уолл-стрит".

Песни и видеоклипы Морган завирусились в соцсетях после ее ареста.

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