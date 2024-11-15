Израильская полиция подозревает главу аппарата премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в том, что тот задним числом внес изменения в документ от 7 октября 2023 года, чтобы представить в более выгодном свете реакцию своего шефа на разворачивавшееся в тот момент нападение ХАМАС.

Как сообщают израильские СМИ, в четверг Цахи Бравермана, который входит в ближайшее окружение Нетаньяху, более пяти часов допрашивали сотрудники израильской полиции из отдела по расследованию особо тяжких преступлений.

Детективы подтвердили, что по этому делу действительно ведется следствие.

Обвинения касаются двух телефонных звонков, которые Нетаньяху получил утром 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС из сектора Газа пересекли израильскую границу.

Бравермана подозревают в том, что он изменил задокументированное время звонка премьеру его тогдашнего военного секретаря, генерал-майора Ави Гиля, первым доложившего премьеру о нападении.

Браверман обвиняют в том, что он задним числом изменил время звонка с 06:40 на 06:29. Сам он уверяет, что звонок действительно был получен в 6:29 и неверно задокументирован изначально. Поэтому он и попросил внести в протокол изменения, которые, по версии главы премьерской администрации, касаются только времени.

Как сообщает издание Haaretz, в первый раз Гиль позвонил Нетаньяху в 06:29, когда атака ХАМАС только началась, однако премьер якобы не дал тому никаких указаний, попросив перезвонить через 10 минут, в 06:40.

Только во время второго телефонного звонка, время которого Браверман якобы изменил (чтобы создать впечатление, что звонок был первым), Нетаньяху приказал Гилю провести оценку ситуации в связи с развивающимся вторжением ХАМАСа, сообщает Haaretz.

Нападение 7 октября воспринимается в Израиле как крупнейший провал его военного и разведывательного истеблишмента. Несколько высших офицеров уже ушли из-за этого в отставку.

Однако Нетаньяху последовательно отрицает, что лично он допустил какие-то ошибки.

Его критики считают, что Нетаньяху, как премьер-министр, должен лично понести ответственность.

Потенциальный скандал вокруг изменений в стенограмме пока находится на самой ранней стадии.

Однако над Нетаньяху также висит уголовное дело по обвинениям в коррупции. Судебный процесс по этому делу прошел примерно половину пути до своей развязки; в декабре Нетаньяху должен будет дать показания.

Нетаньяху называл этот процесс политической охотой на ведьм, но избавиться от уголовного дела ему не удается.

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