На востоке Китая бывший студент университета напал с ножом на людей в кампусе университета, в результате чего были убиты восемь человек и еще 17 пострадали, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

Подозреваемый, бывший студент университета, был арестован. Нападение произошло в городе Исин, провинция Цзянсу.

По словам полиции, подозреваемый - 21-летний бывший студент, который должен был закончить обучение в этом году, но не сдал экзамены.

"Он вернулся в университет, чтобы выразить свою злость и совершить убийства", - сказали в полиции, добавив, что подозреваемый уже признался в содеянном.

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