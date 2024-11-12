В городе Чжухай на юге Китая внедорожник въехал в толпу людей у местного спортивного центра, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Погибли по меньшей мере 35 человек, еще 43 получили ранения.

BBC со ссылкой на китайские СМИ пишет, что среди пострадавших много пожилых людей и несовершеннолетних. По словам очевидцев, в тот момент на улицах было много горожан, совершавших вечерние прогулки. Отмечается, что они находились на пешеходных дорожках недалеко от стадиона.

62-летний водитель пытался скрыться, но был задержан полицией. Сейчас мужчина госпитализирован в состоянии комы, поскольку нанес себе тяжелые ножевые ранения.

По предварительным данным, незадолго до наезда на толпу горожан водитель завершил бракоразводный процесс. Предположительно, он остался недоволен результатом раздела имущества с бывшей женой.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность случившимся и потребовал жесткого наказания для виновного в происшествии. В Чжухай направлена рабочая группа для устранения последствий атаки.

Наезд на пешеходов произошел несмотря на усиленные меры безопасности. В Чжухае сейчас проходит крупный международный авиасалон.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !