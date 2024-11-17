В Польше первые добровольцы "Украинского легиона" приняли военную присягу на верность украинскому народу. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило министерство обороны Украины.

По информации ведомства, военнослужащие уже приступили к интенсивному курсу обучения, включающему огневую подготовку, минную безопасность, тактическую медицину, топографию и другие необходимые дисциплины. Тренировки для бойцов "Украинского легиона" проводят опытные польские инструкторы, отмечается в сообщении Минобороны Украины.

Ранее министерство сообщало, что базовая подготовка добровольцев продлится 35 дней. По ее завершении они смогут продолжить обучение по выбранным специальностям на базах НАТО в Европе и отправиться в зону боевых действий.

"Украинский легион"

Решение о создании добровольческого формирования "Украинский легион" было принято в июле в рамках заключения Киевом оборонного соглашения с Польшей. Легион предоставляет возможность проживающим за рубежом украинцам пройти военную подготовку и помочь в защите Украины от российской агрессии. Ответственность за обучение добровольцев была возложена на польские вооруженные силы, а за рекрутирование - на Киев.

В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не набрала достаточного количества добровольцев для вступления в военное формирование. "Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев", - говорил Сикорский.

Однако уже 12 ноября украинское министерство обороны сообщило, что в рекрутинговый центр легиона поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы. Тогда же ведомство опубликовало информацию о первых добровольцах, подписавших контракт на прохождение службы в "Украинском легионе".

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