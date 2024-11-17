В центре Берлина в воскресенье, 17 ноября, состоялась антивоенная акция российской оппозиции. Участники марша, организованного под лозунгами "Нет - Путину!", "Нет - войне в Украине!", "Свободу политзаключенным!", начали шествие от площади Потсдамерплац, сообщает Deutsche Welle.

Колонна демонстрантов к началу шествия растянулась на 50-70 метров и насчитывала несколько тысяч человек, передает корреспондент DW. Ее возглавили Юлия Навальная, Владимир-Кара-Мурза и Илья Яшин, в первом ряду был растянут баннер No Putin No war. Яшин в ходе выступления перед собравшимися подчеркнул, что президента РФ не нужно ассоциировать со всей Россией, а также призвал судить Путина.

Митингующие принесли российские и украинские флаги, а также бело-сине-белые полотнища. Стычек и конфликтов между участниками к началу акции не наблюдалось, отмечает корреспондент DW. Полицейские оценили число участников примерно в 1800 человек.

Маршрут был согласован с властями

Демонстранты прошли через бывший контрольно-пропускной пункт "Чарли" на Фридрихштрассе, площадь перед Бранденбургскими воротами и правительственный квартал, в котором среди прочего находится здание бундестага. Маршрут акции согласован с полицией.

В ряде стран мира в этот же день прошли акции в поддержку берлинского антивоенного марша. В Австралии демонстрации состоялись в Мельбурне и Аделаиде, в США - в Сан-Франциско. Кроме того, сообщается об акциях в Новой Зеландии и Японии.

Реакции Кремля и посла Украины

Кремль скептически расценил идею антивоенного марша. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, организаторы мероприятия "оторваны от своей страны" и их мнение не представляет "какого-либо интереса".

В свою очередь посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал антивоенное шествие в Берлине. Дипломат охарактеризовал акцию как PR-акцию, "целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики". По мнению Макеева, борьба идет "не против российского режима, а за внимание Германии".

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