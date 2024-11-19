Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области сигналом, что Запад "хочет эскалации" войны в Украине. Такие удары были бы невозможны без участия американцев, заявил он на пресс-конференции на саммите G20 в Бразилии 19 ноября. Его слова приводят российские информагентства, сообщает Deutche Welle.

В то же время Лавров не смог подтвердить, получил ли уже Киев разрешение от США на совершение ударов вглубь России, так как вся информация на этот счет поступает лишь из СМИ. Глава МИД пообещал, что в случае официального подтверждения решения Вашингтона Москва будет "соответствующим образом" реагировать.

Лавров также назвал "ответственной" позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в связи с его отказом от поставок Украине ракет TAURUS.

Зеленский не подтвердил и не опроверг удар ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен не подтвердил и не опроверг удар по Брянской области американскими ракетами ATACMS. "У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. <...> и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать", - заявил он.

17 ноября сразу несколько американских СМИ сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары дальнобойным американским оружием по территории РФ. Официально эту информацию в Вашингтоне пока не подтверждали.

Удар по военному объекту в Брянской области

Украинские СМИ со ссылкой на источники написали 19 ноября, что ВСУ впервые нанесли по территории России удар с использованием американских ракет ATACMS. По данным Telegram-канала Astra, жители города Карачева Брянской области "сообщили об атаке на военную базу". Канал опубликовал несколько видео, которые, как утверждается, были присланы очевидцами и изображают "зарево детонации".

"В Карачеве находится 67-й арсенал ГРАУ (в/ч 55443). Был ли точно сегодня ночью поражен арсенал, неизвестно. Система мониторинга пожаров NASA пожаров в районе Карачева не фиксирует", - говорится в посте.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по территории военного объекта в Карачеве, однако не уточнил, с помощью какого оружия он был совершен. Минобороны РФ заявило о сбитии пяти из шести запущенных из Украины ракет ATACMS силами ПВО.

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

После публикации информации о разрешении Киеву бить по территории России американским оружием на официальном портале правовых актов РФ был опубликован указ Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

Как поясняют юристы правозащитного проекта "Первый отдел", основные изменения в ядерной доктрине сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на Россию.

В новой версии доктрины указано, что Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов". Оговорено также, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства.

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