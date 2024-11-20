Украинская армия впервые применила тактические баллистические ракеты ATACMS на территории России. Некоторые модификации этих ракет способны преодолевать около 305 км. Впрочем, сейчас ВСУ выбрали в качестве цели склад боеприпасов в Брянской области, которая находится по соседству с границей Украины. Об этом 19 ноября сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ, но без уточнения примененного типа оружия. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о "дальнобойных возможностях" Украины, включая использование беспилотников и длинных крылатых ракет "Нептун" и ATACMS. При этом он не подтвердил и не опроверг факт применения американских ракет на территории РФ.

Информацию о применении ВСУ ракет ATACMS подтвердили в министерстве обороны РФ: но там заявили, что сбили пять ракет из шести, а одну из них "повредили" - якобы ее обломки и спровоцировали "пожар" на военном объекте. Изначально местные власти вовсе заверяли, что "пострадавших и разрушений не было" - такую информацию разместил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Но через несколько часов после заявления Минобороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сформулировал официальное заявление в максимально абстрактной форме: "Мы выразим возможный ответ". Ранее в Кремле предупреждали о "качественно новом витке напряженности" в случае удара этим типом ракет по территории РФ.

Какие есть возможные варианты ответа Кремля?

ВСУ и прежде использовали ATACMS против российской армии на оккупированных территориях, в том числе в Крыму - часто целью становился Крымский мост, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. В этом случае, считает он, Минобороны не удалось сбить ракеты - по крайней мере одна точно попала в цель. По его словам, об этом свидетельствует характер взрывов и цепная детонация снарядов на российском складе. В то же время с политической точки зрения, соглашается Федоров, применение нового вида оружия по территории РФ означает новый виток напряженности. "Это (ответ Кремля - Ред.) выразится, думаю, в усилении гибридной войны, которая включает в себя целый ряд элементов, в том числе проведение диверсионных операций", - предполагает он.

По его мнению, Москву может интересовать организация диверсий в таких странах, как Польша, Германия или страны Балтии, которые остаются близкими союзниками Украины, а некоторые из них потенциально могут оказаться "прифронтовыми" в случае дальнейшей эскалации войны. При этом диверсанты, рассуждает военный эксперт, постараются нанести не столько военный, сколько политический урон. "Понятно, что это повлечет расходы на восстановление, но вместе с тем Москва явно ищет пути, чтобы ударить по престижу и военному потенциалу Североатлантического альянса и Соединенных Штатов", - говорит он.

Кремль может найти альтернативные ответы на использование ATACMS

Удар ATACMS по территории РФ, несмотря на усиливающуюся "ядерную" риторику Кремля, останется без существенных последствий, уверен политический аналитик Антон Барбашин. Он считает, что Кремль усилит "существующие методы воздействия" на страны Запада и Украину, в том числе через диверсии на военных объектах. Разные варианты развития событий он описал в своей аналитической статье. Он полагает, что российская армия продолжит наращивать удары по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры в преддверии зимних холодов. Вместе с тем Кремль может реализовать прежние угрозы, атаковав западные конвои с вооружением, идущие из стран НАТО в Украину, не исключает Барбашин: "В первую очередь здесь идет речь о большом хабе в районе польского Жешува и маршруте, проходящем через Пшемысль в сторону Львова".

Военный эксперт Павел Лузин также считает, что российская армия продолжит использовать все имеющиеся возможности для противодействия: "В первую очередь, будет поражать системы ПВО/ПРО, выслеживать пусковые установки". По его мнению, у России в арсенале нет "качественно нового ответа" на применение ATACMS.

Может ли Кремль применить новый тип вооружения?

В ответ на пройденные "красные линии" Кремль может применить термобарические бомбы против мирных украинских городов, опасается Федоров. При взрыве они создают ударную волну, высокое давление и температуру до 2 тысяч градусов - степень разрушения от такой бомбы сравнима с воздействием ядерного взрыва, говорит военный эксперт. Этот тип боеприпасов российская армия применяла в огнеметной системе "Солнцепек" на территории Украины, но против военной силы, отмечает он: "Если ударят по жилым кварталам, то количество жертв может быть на порядок больше, а то и в 10, 15 раз больше".

В этом случае власти РФ могут заявить, что ядерное оружие не применяли, рассуждает Федоров: "То есть психологически табу не будет нарушено". Эксперт не исключает, что такой удар российские власти могут нанести и на собственной территории - в той части Курской области, которая находится под контролем Украины и где сосредоточена значительная часть контингента ВСУ. Но он затруднился оценить, в каком объеме армия РФ обладает таким типом боеприпасов.

Российское общество ждет установку, как реагировать

Население в России пока остается равнодушным к ударам ATACMS, говорит политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, что только часть российских регионов, которая попадает в зону поражения ракет ATACMS, "очевидно встревожена". Эксперт согласен, что время от времени будут встречаться отдельные публичные заявления, как сделанное врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Чиновник заявил, что региону нужно готовиться к "другому виду угрозы" на предприятиях из-за опасности обстрелов ATACMS.

"Но остальная часть населения просто ждет, когда ей объяснят, что про это думать. Общественное мнение в России - объект манипуляций", - поясняет Орешкин. Он полагает, что власти РФ могут без проблем проинтерпретировать для значительной части населения события как повод для ненависти в адрес НАТО. "Но пока этого не происходит, кажется, что нарушение "красных линий" решили спустить на тормозах. Если их не соблюдают, чего ж лишний раз кричать", - говорит Орешкин. Он полагает, что такое решение может быть связано с планами президента РФ Владимира Путина договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом, но уточнил, что в Кремле могли пока не прийти к решению по поводу "правильного" общественного мнения.

Пойдет ли Кремль на реализацию своих ядерных угроз?

По мнению экспертов, Кремль не будет применять ядерное оружие. Барбашин считает, что в случае использования такого оружия Китай и все остальные "друзья" России откажутся от любой поддержки Москвы, а мировая изоляция России станет полноценной. "И как бы ни характеризовали логику поведения и мотивы Путина, он явно не стремится к скорой смерти, которую он, вероятно, значительно бы приблизил применением ядерного оружия", - указывает политолог.

Путин попытается избежать серьезного противостояния со странами Запада накануне переговоров с Трампом, считает Федоров. Он продолжит войну с применением конвенционального, но не ядерного оружия, уверен военный эксперт: "Потому что его цель - политическая - нейтральный статус Украины". Эту "победу" Путин и постарается продать российскому истеблишменту и населению, получив передышку для восстановления запасов вооружения, заключил Федоров.

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