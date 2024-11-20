Гражданам США в Киеве рекомендовано подготовиться на случай воздушной тревоги. Вслед за американским диппредставительством работу приостановили посольства Испании, Италии и Греции.

Посольство США в Киеве опубликовало предупреждение о возможной "значительной воздушной атаке" в среду, 20 ноября. В сообщении говорится, что получена "конкретная информация" о потенциальной атаке и что посольство будет закрыто в качестве меры предосторожности. Гражданам США рекомендовано подготовиться к тому, чтобы в случае воздушной тревоги немедленно укрыться в убежище. В Кремле отказались комментировать сообщение посольства США.

Вслед за американским диппредставительством из-за возможных угроз безопасности приостановили работу посольства Испании, Италии и Греции. В электронном письме испанским гражданам, проживающим в Украине, оно рекомендовало соблюдать все указания местных властей и находиться рядом с укрытием.

Удары ATACMS по России

В последние недели российские войска в очередной раз усилили атаки на инфраструктуру украинских городов. От ударов ракетами и беспилотниками страдают Киев, Одесса и другие города и регионы. Один из самых мощных ударов за последнее время был нанесен 17 ноября, когда войска РФ, по словам президента Украины Владимира Зеленского, запустили 120 ракет и 90 дронов, целью которых были, в частности, энергетические объекты.

Накануне Украина впервые с разрешения США нанесла удары ракетами ATACMS по целям в Брянской области. Россия резко отреагировала на это, подчеркнув, что будет дан адекватный ответ.

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