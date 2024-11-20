Второй срок президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, похоже, начнется 1 декабря после того, как ключевые политические силы Европарламента в среду, 20 декабря, наконец-то достигли договоренности по всем кандидатам в еврокомиссары, сообщает Politico.

Основные политические силы Европарламента согласились утвердить семь кандидатов на посты в Европейской комиссии, решение по которым задерживалось. Решение касается и кандидата на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас - бывшего премьер-министра Эстонии.

Причиной задержки утверждения кандидатов - затянувшийся конфликт между правоцентристской Европейской народной партией (EPP), в которую от Латвии входит коалиционное "Новое Единство" и группой социалистов и демократов (PES), в которой Латвию представляет Нил Ушаков ("Согласие").

Социалисты выражали недовольство назначением итальянского кандидата от правых Раффаэле Фитто на руководящую роль, в то время как представители Народной партии ставили под сомнение компетентность испанского кандидата Терезы Риберы.

Некоторые депутаты от Renew, "Зелёных" и социалистов также выступали против утверждения Фитто, который политически связан с ультраправыми Европейскими консерваторами и реформистами, утверждая, что его назначение на руководящую должность приведёт к нарушению cordon sanitaire — условного барьера между основными партиями и правыми силами.

Тем не менее, благодаря давлению со стороны EPP, протесты не увенчались успехом. В итоге Европейская народная партия (EPP) одержала победу и практически ничего не уступила. Назначение Фитто было согласовано, Рибера также займет пост в Еврокомиссии. Тем самым открыт путь для начала работы нового состава Еврокомиссии 1 декабря.

Валдис Домбровскис ("Новое Единство", EPP) в этом составе Еврокомиссии займет пост комиссара по экономике. Для Домбровскиса это будет уже третий срок в Еврокомиссии.

Окончательное утверждение нового состава Еврокомиссии состоится на следующей неделе в Европарламенте, а приступит к работе комиссия уже в декабре.

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