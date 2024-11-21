Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может потерять десятки тысяч людей, чтобы вернуть Крым. Он допустил, что полуостров можно вернуть дипломатическим путем. Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет портал Meduza.io

Журналист американского телеканала спросил украинского президента, может ли в рамках соглашения о прекращении огня или мирного договора часть оккупированных территорий остаться под контролем России.

"Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идет [в том числе] о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года", — заявил Зеленский.

Журналист уточнил у президента Украины, готов ли он отказаться от Крыма ради мирного соглашения, "чтобы положить конец этой войне и остановить кровопролитие в Европе".

"Я уже говорил, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем. Мы не можем тратить [жизни] десятков тысяч наших людей на то, чтобы они погибли ради возвращения Крыма. Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", — ответил Зеленский.

О том, что Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем, Зеленский говорил еще в сентябре 2022 года. "Так может случиться. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса", — заявлял президент Украины. При этом в других комментариях он отмечал, что Украина будет готова к переговорам с Россией после того, как ВСУ выйдут на границы 1991 года.

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