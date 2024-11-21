Кембриджский словарь назвал словом года глагол "манифестировать" (to manifest), который стали широко использовать в значении "запрограммировать на успех", пишет портал "Радио Свобода".

Согласно словарной статье, манифестировать помимо своего обычного значения "проявлять", теперь означает также "использовать визуализацию и аффирмации, чтобы представить достижение того, чего вы хотите, полагая, что это повысит вероятность успеха".

Новое значение добавили в Кембриджский словарь в мае 2023 года – в 2024 году статью просмотрели почти 130 тысяч раз. Манифестировать в новом значении использовали олимпийские чемпионки, поклонники певицы Сабрины Карпентер, которая выступила на разогреве у Тейлор Свифт, инфлюенсеры в соцсетях.

Помимо глагола "манифестировать" в шорт-лист Кембриджского словаря вошли "устойчивость", означающая способность адаптироваться в сложные времена, "экотарианец", стремящийся к экологически сознательному образу жизни, и brat – по названию альбома британской певицы Charli XCX, в русском языке ближе всего к значению "бунтарский".

Ранее прилагательное brat стало словом года по версии словаря Collins, который определил его как "уверенный, независимый и гедонистический одновременно".

Тем временем российский Институт Пушкина выбрал словом года "Пушкин", потому что "к поэту и его творчеству фиксируется устойчиво высокий интерес". Участники народного голосования предлагали "квадробера", передаёт ТАСС.

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