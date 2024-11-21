Российский посол в Великобритании Андрей Келин дал интервью британскому телеканалу Sky News, в котором прокомментировал сообщения о том, что Лондон разрешил Киеву применять крылатые ракеты Storm Shadow по целям на признанной российской территории.

На вопрос о том, втягивает ли такое разрешению Британию в войну, посол ответил утвердительно.

"Именно так, — сказал Келин по-английски, — Британия и Соединенное Королевство теперь напрямую участвует в этой войне, поскольку такие пуски [ракет] не могут происходить без личного состава НАТО, и британского тоже".

Слова Келина пересекаются по смыслу с множеством высказываний российского президента Владимира Путина.

Так, 12 сентября Путин предупреждал, что использование высокоточного оружия большой дальности Украиной невозможно без прямого участия военнослужащих стран НАТО, так что в случае если такое оружие будет применено, "это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны, воюют с Россией".

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