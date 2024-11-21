Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия предупредила США об ударе баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Украине за полчаса до пуска.

По словам Пескова, это было сделано "в автоматическом режиме". "Российская сторона предупредила американцев о пуске "Орешника" по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков государственному агентству ТАСС.

Примерно за час до этого ТАСС распространил прямо противоположное заявление Пескова, который говорил, что "никаких нотификаций не было, ибо у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности". Соответствующая публикация до сих пор доступна на сайте российского агентства.

В промежутке между двумя разными заявлениями Пескова агентство Reuters передало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Россия предупредила США о пуске "Орешника" по каналам уменьшения риска ядерной опасности.

В четверг вечером Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли удар новой баллистической ракетой среднего радиуса действия "Орешник" по Днепру. СМИ сообщали, что его целью был украинский завод "Южмаш", где производятся ракеты.

За день до этого США заявили, что закрывают свое посольство в Киеве, объяснив это угрозой удара по украинской столице. Был ли этот шаг как-либо связан с применением "Орешника", не сообщается.

Однако в ответ на просьбу прокомментировать удар по Днепру официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на пресс-конференции в четверг, что США "в последние дни проинформировали Украину и наших ближайших союзников, чтобы помочь им подготовиться".

Жан-Пьер добавила, что новый удар по Украине не заставит США как-либо менять свою политику в области ядерного оружия.

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