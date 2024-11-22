Kijeva oranžās revolūcijas laikā

Была осень 2004 года, и, как говорили тогда политики, даже природа была на стороне оппозиции. Оранжевого на улицах столицы было так много, что, казалось, других цветов не существует: ленты на сумках, автомобилях, заборах, оранжевые зонтики, шапки, куртки, игрушки.

Как вспоминают журналисты, когда на сайте блока партий "Наша Украина" объявляли, что в пресс-центре на Подоле будут раздавать оранжевую атрибутику, на неширокой улице Сагайдачного образовывались пробки — так много людей приходило за оранжевыми шарфами и лентами.

Оранжевое море на митингах в центре Киева и других городов вызвало раздражение в окружении Виктора Януковича.

"Друзья, я сейчас из Киева. Там просто оранжевый шабаш и горы оранжевых апельсинов. И это все на фоне "Оранжевого неба" [советская детская песня]. Это просто кошмар! И хочу вам сказать, что эти апельсины не простые, а наколотые!" — так говорила о протестах в Киеве жена Виктора Януковича Людмила Янукович с трибуны митинга в Донецке в последние дни ноября 2004 года.

Даже в окружении Виктора Ющенко не ожидали такой волны подъема и любви к оранжевым цветам. Конечно, причиной была, прежде всего, популярность самого лидера "Нашей Украины". Но и с цветом, используя спортивную терминологию, было попадание в "десятку".

Через 20 лет после тех событий многие, особенно молодежь, вряд ли знают, почему революция была именно оранжевой, кто автор этой технологии и какую роль сыграл цвет в революции. Мы решили вспомнить это вместе с очевидцами тех событий.

21 ноября 2004 года состоялся второй тур президентских выборов, после которого оппозиция обвинила команду Януковича в краже голосов. Люди сразу начали выходить на улицы, а уже 22 ноября в Киеве началась Оранжевая революция.

Оранжевое войско добра

Оранжевый цвет появился в публичном политическом поле более чем за год до Майдана, а именно — в июле 2003 года, хотя обсуждать его начали еще раньше — в 2002-м.

Бывшие члены штаба "Нашей Украины" рассказывают, что когда Ющенко предложил этот цвет как цвет партии, он не был в восторге и предлагал еще подумать. Однако команда решила пойти на эксперимент.

В июле 2003 года, во время восхождения на Говерлу (самая высокая гора в Украине), участники надели оранжевые футболки и взяли флаги именно такого цвета.

"И когда после этой акции напечатали фотографии и все посмотрели на них, вопросов уже ни у кого не возникало", — вспоминает Татьяна Мокриди, работавшая тогда в информационно-аналитическом отделе штаба "Нашей Украины".

Оранжевый цвет сначала был цветом политической силы, затем цветом избирательной кампании Виктора Ющенко. Когда после первого тура президентских выборов в октябре 2004 года начались первые протесты против фальсификации результатов голосования, на митинги люди уже шли с оранжевыми атрибутами.

Это уже был цвет протеста против, как считала оппозиция, не совсем справедливых результатов первого тура. Но впереди еще было решающее сражение — второй тур 21 ноября.

Важную роль во введении этого цвета "в массы" во время президентской кампании сыграли общественные активисты еще до голосования.

Небольшая группа молодых людей в октябре 2004 года организовала акцию "Оранжевая лента". Через интернет они распространили призыв выявить свою гражданскую позицию.

"Там был целый набор действий разной степени активности — от оранжевого сока в руках до оранжевой ленты на рукаве или окне квартиры", — рассказывал "Украинской правде" ныне покойный организатор акции "Оранжевая лента", руководитель цифрового агентства Postmen Ярослав Медведь.

Никто из его родных не знал, что именно он с друзьями стоит за такой инициативой.

"А вечером, когда моя сестра пришла домой с оранжевой лентой на сумке и рассказала, что ей прислали такое письмо, я понял, что инициатива попала в яблочко", — вспоминал Медведь.

Потом были флешмобы в метро и на улицах, когда молодые люди молча привязывали оранжевые ленты. Инициатива оказалась "вирусной" — в последующие дни ленты уже были на сумках, рюкзаках, в автомобилях.

В Киеве носить что-нибудь оранжевое было очень модно и это показывало политическую позицию и вызов системе.

После первого тура, когда оппозиция пыталась мобилизовать электорат и доказывала, что у Ющенко уже тогда украли голоса, оранжевый цвет пропагандировали со сцены Майдана.

"Если мы хотим побороться, то мы должны создать настоящее оранжевое войско. И это войско добра, войско победы", — говорила политик Юлия Тимошенко на одном из митингов на Майдане Незалежности. Она призвала людей голосовать, чтобы власти не украли их голоса.

"Я знаю, что 21 ноября [во время второго тура выборосы], когда наши оппоненты будут заходить в магазин и видеть оранжевые апельсины — они будут голосовать за Ющенко. Когда они будут видеть по телевидению, как разливают оранжевую "Фанту" — они будут думать о победе Ющенко. 21 ноября — он увидит оранжевые сны", — описывала силу оранжевого цвета Тимошенко.

20 лет назад политическая ситуация давала основания для заявлений о расколе страны на два лагеря: оранжевый и бело-синий — цвета бренда Партия регионов и Януковича. Не усилил ли оранжевый бренд этот раскол?

"Раскол начался не с оранжевого цвета. Он начался с голубовато-белого. Потому что оранжевый был только брендом одной политической силы, а голубовато-белый — это уже был контрход, было противодействие Ющенко, а не конкуренция одной политической силы с другой", — сказал Украинской службе Би-би-си Роман Бессмертный, с 2002 года руководивший штабом "Нашей Украины".

Конечно, в центре и на востоке страны оранжевого было не так много, а иногда за него могли и избить.

Почему именно оранжевый

Автором идеи оранжевого цвета для политического блока, поддерживаемого Ющенко, называют политтехнолога, президента фонда "Украинское измерение" Ярослава Лесюка, хотя в целом символику разрабатывала и внедряла целая команда политтехнологов и политиков.

Участники событий говорят, что командой разработчиков концепции в целом руководил технолог Игорь Гринив, с которым Лесюк много работал вместе до и после 2004 года.

За короткое время цвет стал настолько модным, что штаб "Нашей Украины", рассказывал Бессмертный, заказывал в Китае оранжевую ткань, поскольку в Украине ее не хватало.

А люди сами делали что-нибудь оранжевое из подручных средств.

Лесюк был автором удачных избирательных технологий еще в конце 90-х годов, когда работал с лидером Народного руха Украины Вячеславом Чорновилом. Именно он придумал слоганы НРУ "Нужны изменения!", "Бандитам — тюрьмы!" и другие.

Кроме того, он в команде с Гринивым сотрудничал с Виталием Кличко и Петром Порошенко, а в 2014–2019 годах входил во фракцию блока Порошенко в Верховной раде. По образованию он психиатр и долгое время работал по этой специальности, однако впоследствии соединил свои знания с политтехнологиями.

20 лет назад, объясняя феномен оранжевого цвета, он рассказывал, что выбирали его "на основе современных и традиционных наук".

"Он перебрал сотни оттенков оранжевого — от оранжевого до более пурпурного, чтобы выбрать тот самый, который был на Майдане", — писала в 2010 году тогда редактор сайта "Главком" Юлия Лымарь, работавшая с ним еще в НРУ.

Кажется, Лесюк за все эти годы так и не рассказал обо всем, что знает. Он не дает интервью, отказал также и ВВС Украина, а его друзья пересказывают его слова о том, что он больше любит говорить о будущем, а не о прошлом.

Лымарь еще пересказывала его слова так: "Если вы спросите об этом всем у Лесюка, то он вам расскажет о Гриниве и Бессмертном, которые помогали "утвердить" стиль, и без которых не было бы Оранжевого неба. О Владимире Рубане, в команде которого, по мнению Лесюка, работают гениальные дизайнеры".

Но в начале 2005 года Лесюк объяснял, почему был выбран этот цвет. Знающие Лесюка говорят о его увлечении восточной культурой и колористикой, что и определило его выбор.

"Этот цвет — хороший, теплый. Это цвет для Украины и Ющенко. Так случилось, что он был мало задействован в Украине, потому и выделился. Но основное, что этот цвет несет одну энергетику — энергетику единения", — говорил Лесюк журналистам после Оранжевой революции.

Украинская службу Би-би-си спросила у главного стратега кампании 2004 года, правильно ли толковать его роль в концепции оранжевого цвета таким образом: автор идеи — Лесюк, а он — руководитель группы, который эту идею продвигал и помог ей родиться.

Гринив говорит, что оранжевая концепция в значительной степени являлась результатом мозгового штурма, а не какого-то сиюминутного "бинго".

"Оранжевый цвет был частью стратегии кампании. Она разрабатывалась группой людей, в которую входил Лесюк и которую возглавлял я. Формально его зоной ответственности была разработка стиля и внешних носителей. Поэтому в значительной степени ваша трактовка появления оранжевого цвета правильная", — рассказал Гринов.

Он вспоминает, что искали самый яркий и агрессивный цвет, который бы выделялся: "Для меня одним из аргументов в пользу оранжевого было то, что это один из цветов тогда нашей партии "Партия реформы и порядок". И это на самом деле скорее был цвет меда, а не апельсинов. Он больше отсылал к образу пасечника".

Некоторые детали рассказал Би-би-си и Бессмертный: "На самом деле все эти вещи давно были изучены. Мы еще задолго до Оранжевой революции путем социологических исследований изучили влияние на людей всей цветовой гаммы".

И вспоминает один случай, который, возможно, тоже сыграл какую-то роль в том, что был выбран именно оранжевый цвет: "Однажды Ярослав решил взять паузу и исчез, его не было несколько недель. Потом вернулся и сказал: я был на Тибете. И тогда же начал говорить об оранжевом цвете".

Психология цвета

Возможно, буддисты Тибета, у которых один из цветов одежды — оранжевый, также сыграли какую-то роль в окончательном решении. Хотя главным был все же четкий расчет на то, как люди воспринимают тот или иной цвет.

Есть даже такая наука — психология цвета, которая широко применяется в рекламе и создании брендов. Согласно ее постулатам, оранжевый настраивает на оптимизм, открытость и общение, помогает достичь эмоционального равновесия, доверия к миру и чувства единения с ним. Про "энергетику единения" говорил и Ярослав Лесюк 20 лет назад.

Однако так считают не все. Социальный психолог Олег Покальчук уверяет в беседе с Би-би-си, что людей можно заставить полюбить любые цвета и любые их сочетания, потому что это всего лишь технология.

По мнению Романа Бессмертного, ключевую роль в успехе предвыборной кампании сыграл все же не цвет, а доверие избирателей Виктору Ющенко.

Оранжевый цвет, как и другие символы первого Майдана — серебряная подкова с восклицательным знаком, лозунги "Да, Ющенко!", "Верю, знаю, можем!" — стали официально зарегистрированным брендом.

Как утверждали в пресс-службе Ющенко, владельцем этого бренда стала его семья, и это было сделано не для того, чтобы зарабатывать на оранжевой символике, а для того, чтобы ее не начали использовать другие в коммерческих целях.

При участии Виталия Червоненко.

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