Была осень 2004 года, и, как говорили тогда политики, даже природа была на стороне оппозиции. Оранжевого на улицах столицы было так много, что, казалось, других цветов не существует: ленты на сумках, автомобилях, заборах, оранжевые зонтики, шапки, куртки, игрушки.

Как вспоминают журналисты, когда на сайте блока партий "Наша Украина" объявляли, что в пресс-центре на Подоле будут раздавать оранжевую атрибутику, на неширокой улице Сагайдачного образовывались пробки — так много людей приходило за оранжевыми шарфами и лентами.

Оранжевое море на митингах в центре Киева и других городов вызвало раздражение в окружении Виктора Януковича.

"Друзья, я сейчас из Киева. Там просто оранжевый шабаш и горы оранжевых апельсинов. И это все на фоне "Оранжевого неба" [советская детская песня]. Это просто кошмар! И хочу вам сказать, что эти апельсины не простые, а наколотые!" — так говорила о протестах в Киеве жена Виктора Януковича Людмила Янукович с трибуны митинга в Донецке в последние дни ноября 2004 года.

Даже в окружении Виктора Ющенко не ожидали такой волны подъема и любви к оранжевым цветам. Конечно, причиной была, прежде всего, популярность самого лидера "Нашей Украины". Но и с цветом, используя спортивную терминологию, было попадание в "десятку".

Через 20 лет после тех событий многие, особенно молодежь, вряд ли знают, почему революция была именно оранжевой, кто автор этой технологии и какую роль сыграл цвет в революции. Мы решили вспомнить это вместе с очевидцами тех событий.

21 ноября 2004 года состоялся второй тур президентских выборов, после которого оппозиция обвинила команду Януковича в краже голосов. Люди сразу начали выходить на улицы, а уже 22 ноября в Киеве началась Оранжевая революция.

Оранжевое войско добра

Оранжевый цвет появился в публичном политическом поле более чем за год до Майдана, а именно — в июле 2003 года, хотя обсуждать его начали еще раньше — в 2002-м.

Бывшие члены штаба "Нашей Украины" рассказывают, что когда Ющенко предложил этот цвет как цвет партии, он не был в восторге и предлагал еще подумать. Однако команда решила пойти на эксперимент.

В июле 2003 года, во время восхождения на Говерлу (самая высокая гора в Украине), участники надели оранжевые футболки и взяли флаги именно такого цвета.

"И когда после этой акции напечатали фотографии и все посмотрели на них, вопросов уже ни у кого не возникало", — вспоминает Татьяна Мокриди, работавшая тогда в информационно-аналитическом отделе штаба "Нашей Украины".

Оранжевый цвет сначала был цветом политической силы, затем цветом избирательной кампании Виктора Ющенко. Когда после первого тура президентских выборов в октябре 2004 года начались первые протесты против фальсификации результатов голосования, на митинги люди уже шли с оранжевыми атрибутами.

Это уже был цвет протеста против, как считала оппозиция, не совсем справедливых результатов первого тура. Но впереди еще было решающее сражение — второй тур 21 ноября.

Важную роль во введении этого цвета "в массы" во время президентской кампании сыграли общественные активисты еще до голосования.

Небольшая группа молодых людей в октябре 2004 года организовала акцию "Оранжевая лента". Через интернет они распространили призыв выявить свою гражданскую позицию.

"Там был целый набор действий разной степени активности — от оранжевого сока в руках до оранжевой ленты на рукаве или окне квартиры", — рассказывал "Украинской правде" ныне покойный организатор акции "Оранжевая лента", руководитель цифрового агентства Postmen Ярослав Медведь.

Никто из его родных не знал, что именно он с друзьями стоит за такой инициативой.

"А вечером, когда моя сестра пришла домой с оранжевой лентой на сумке и рассказала, что ей прислали такое письмо, я понял, что инициатива попала в яблочко", — вспоминал Медведь.

Потом были флешмобы в метро и на улицах, когда молодые люди молча привязывали оранжевые ленты. Инициатива оказалась "вирусной" — в последующие дни ленты уже были на сумках, рюкзаках, в автомобилях.

В Киеве носить что-нибудь оранжевое было очень модно и это показывало политическую позицию и вызов системе.

После первого тура, когда оппозиция пыталась мобилизовать электорат и доказывала, что у Ющенко уже тогда украли голоса, оранжевый цвет пропагандировали со сцены Майдана.

"Если мы хотим побороться, то мы должны создать настоящее оранжевое войско. И это войско добра, войско победы", — говорила политик Юлия Тимошенко на одном из митингов на Майдане Незалежности. Она призвала людей голосовать, чтобы власти не украли их голоса.

"Я знаю, что 21 ноября [во время второго тура выборосы], когда наши оппоненты будут заходить в магазин и видеть оранжевые апельсины — они будут голосовать за Ющенко. Когда они будут видеть по телевидению, как разливают оранжевую "Фанту" — они будут думать о победе Ющенко. 21 ноября — он увидит оранжевые сны", — описывала силу оранжевого цвета Тимошенко.

20 лет назад политическая ситуация давала основания для заявлений о расколе страны на два лагеря: оранжевый и бело-синий — цвета бренда Партия регионов и Януковича. Не усилил ли оранжевый бренд этот раскол?

"Раскол начался не с оранжевого цвета. Он начался с голубовато-белого. Потому что оранжевый был только брендом одной политической силы, а голубовато-белый — это уже был контрход, было противодействие Ющенко, а не конкуренция одной политической силы с другой", — сказал Украинской службе Би-би-си Роман Бессмертный, с 2002 года руководивший штабом "Нашей Украины".

Конечно, в центре и на востоке страны оранжевого было не так много, а иногда за него могли и избить.

Почему именно оранжевый

Автором идеи оранжевого цвета для политического блока, поддерживаемого Ющенко, называют политтехнолога, президента фонда "Украинское измерение" Ярослава Лесюка, хотя в целом символику разрабатывала и внедряла целая команда политтехнологов и политиков.

Участники событий говорят, что командой разработчиков концепции в целом руководил технолог Игорь Гринив, с которым Лесюк много работал вместе до и после 2004 года.

За короткое время цвет стал настолько модным, что штаб "Нашей Украины", рассказывал Бессмертный, заказывал в Китае оранжевую ткань, поскольку в Украине ее не хватало.

А люди сами делали что-нибудь оранжевое из подручных средств.

Лесюк был автором удачных избирательных технологий еще в конце 90-х годов, когда работал с лидером Народного руха Украины Вячеславом Чорновилом. Именно он придумал слоганы НРУ "Нужны изменения!", "Бандитам — тюрьмы!" и другие.

Кроме того, он в команде с Гринивым сотрудничал с Виталием Кличко и Петром Порошенко, а в 2014–2019 годах входил во фракцию блока Порошенко в Верховной раде. По образованию он психиатр и долгое время работал по этой специальности, однако впоследствии соединил свои знания с политтехнологиями.

20 лет назад, объясняя феномен оранжевого цвета, он рассказывал, что выбирали его "на основе современных и традиционных наук".

"Он перебрал сотни оттенков оранжевого — от оранжевого до более пурпурного, чтобы выбрать тот самый, который был на Майдане", — писала в 2010 году тогда редактор сайта "Главком" Юлия Лымарь, работавшая с ним еще в НРУ.

Кажется, Лесюк за все эти годы так и не рассказал обо всем, что знает. Он не дает интервью, отказал также и ВВС Украина, а его друзья пересказывают его слова о том, что он больше любит говорить о будущем, а не о прошлом.

Лымарь еще пересказывала его слова так: "Если вы спросите об этом всем у Лесюка, то он вам расскажет о Гриниве и Бессмертном, которые помогали "утвердить" стиль, и без которых не было бы Оранжевого неба. О Владимире Рубане, в команде которого, по мнению Лесюка, работают гениальные дизайнеры".

Но в начале 2005 года Лесюк объяснял, почему был выбран этот цвет. Знающие Лесюка говорят о его увлечении восточной культурой и колористикой, что и определило его выбор.

"Этот цвет — хороший, теплый. Это цвет для Украины и Ющенко. Так случилось, что он был мало задействован в Украине, потому и выделился. Но основное, что этот цвет несет одну энергетику — энергетику единения", — говорил Лесюк журналистам после Оранжевой революции.

Украинская службу Би-би-си спросила у главного стратега кампании 2004 года, правильно ли толковать его роль в концепции оранжевого цвета таким образом: автор идеи — Лесюк, а он — руководитель группы, который эту идею продвигал и помог ей родиться.

Гринив говорит, что оранжевая концепция в значительной степени являлась результатом мозгового штурма, а не какого-то сиюминутного "бинго".

"Оранжевый цвет был частью стратегии кампании. Она разрабатывалась группой людей, в которую входил Лесюк и которую возглавлял я. Формально его зоной ответственности была разработка стиля и внешних носителей. Поэтому в значительной степени ваша трактовка появления оранжевого цвета правильная", — рассказал Гринов.

Он вспоминает, что искали самый яркий и агрессивный цвет, который бы выделялся: "Для меня одним из аргументов в пользу оранжевого было то, что это один из цветов тогда нашей партии "Партия реформы и порядок". И это на самом деле скорее был цвет меда, а не апельсинов. Он больше отсылал к образу пасечника".

Некоторые детали рассказал Би-би-си и Бессмертный: "На самом деле все эти вещи давно были изучены. Мы еще задолго до Оранжевой революции путем социологических исследований изучили влияние на людей всей цветовой гаммы".

И вспоминает один случай, который, возможно, тоже сыграл какую-то роль в том, что был выбран именно оранжевый цвет: "Однажды Ярослав решил взять паузу и исчез, его не было несколько недель. Потом вернулся и сказал: я был на Тибете. И тогда же начал говорить об оранжевом цвете".

Психология цвета

Возможно, буддисты Тибета, у которых один из цветов одежды — оранжевый, также сыграли какую-то роль в окончательном решении. Хотя главным был все же четкий расчет на то, как люди воспринимают тот или иной цвет.

Есть даже такая наука — психология цвета, которая широко применяется в рекламе и создании брендов. Согласно ее постулатам, оранжевый настраивает на оптимизм, открытость и общение, помогает достичь эмоционального равновесия, доверия к миру и чувства единения с ним. Про "энергетику единения" говорил и Ярослав Лесюк 20 лет назад.

Однако так считают не все. Социальный психолог Олег Покальчук уверяет в беседе с Би-би-си, что людей можно заставить полюбить любые цвета и любые их сочетания, потому что это всего лишь технология.

По мнению Романа Бессмертного, ключевую роль в успехе предвыборной кампании сыграл все же не цвет, а доверие избирателей Виктору Ющенко.

Оранжевый цвет, как и другие символы первого Майдана — серебряная подкова с восклицательным знаком, лозунги "Да, Ющенко!", "Верю, знаю, можем!" — стали официально зарегистрированным брендом.

Как утверждали в пресс-службе Ющенко, владельцем этого бренда стала его семья, и это было сделано не для того, чтобы зарабатывать на оранжевой символике, а для того, чтобы ее не начали использовать другие в коммерческих целях.

При участии Виталия Червоненко.

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