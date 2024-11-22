Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что применение Россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты против Украины было примером "ужасной эскалации", а эскалации следует избегать всеми силами.

"То, что Путин теперь использовал ракету средней дальности для удара по украинской территории, — это ужасная эскалация", — цитирует AFP речь канцлера. Это показывает, "насколько опасна эта война", и Германии важно работать со своими союзниками, "чтобы сделать то, что предотвратит эскалацию этой войны в войну между Россией и НАТО", сказал Шольц.

Германия занимает второе место по объему военной помощи Украине, уступая только США. Однако многие немцы с большим опасением относятся к столь глубокому участию страны в войне, а некоторые (особенно в бывшей ГДР) даже испытывают большую или меньшую симпатию к путинской России.

Шольц дал понять, что Германия не намерена поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а тем более разрешать атаковать ими цели на российской территории, несмотря на то, что США и Великобритания недавно приняли аналогичное решение относительно ATACMS и Storm Shadow. По его словам, важно поддерживать баланс между "благоразумием и четкой поддержкой Украины". "Это вы получите только с Социал-демократической партией", — сказал Шольц, обращаясь к избирателям.

Правящая коалиция во главе с Шольцем в начале ноября развалилась, и в стране 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. Социал-демократы в качестве своего кандидата на пост канцлера в четверг снова выдвинули Шольца, хотя он глубоко непопулярен. Недавний опрос Infratest показывал, что всего 21% респондентов считают Шольца хорошим кандидатом на пост канцлера, и даже среди сторонников СДПГ так считают всего 58%.

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