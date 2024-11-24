Земля рекордно нагревается, однако человечество постепенно охладевает к дорогостоящей "зеленой" революции. Очередное тому доказательство — итоги ежегодного общепланетарного климатического собрания СОР29 в Баку.

Двадцать девятый саммит ООН едва не завершился полным провалом: отпущенных двух недель не хватило, чтобы договориться, и делегаты почти 200 стран провели еще два дня и две ночи в переговорных, откуда выходили измотанными и злыми. В итоге в ночь на воскресенье компромисс был найден, но почти все остались недовольны.

Развитые державы пообещали увеличить компенсации небогатым странам втрое до 300 млрд долларов в год к 2035 году, но эта сумма мало кого обрадовала.

Западным политикам рост расходов на борьбу с климатическим кризисом обещает проблемы на выборах дома, поскольку доходы населения и казны в последние годы подорваны постковидной инфляцией, а также энергетическим кризисом и последствиями вторжения России в Украину. Победа климатического нигилиста Дональда Трампа в США — яркий пример отношения западных избирателей к "зеленой" повестке.

Развивающиеся страны суммой в 300 млрд тоже недовольны. Во-первых, они просили больше 1 трлн долларов в год. А во-вторых, предыдущие обещания выделять по 100 млрд в год Запад выполнил с задержкой почти в десятилетие, и на этот раз есть сомнения, что у развитых стран найдутся деньги заплатить вовремя и сполна.

"Ни одна страна не получила всего, чего хотела, и мы покидаем Баку с уймой работы, — подвел итоги саммита Саймон Стилл, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата. — Сейчас не время для победных реляций, нужно засучить рукава и удвоить усилия к СОР30".

Климатические репарации

В 2015 году на аналогичном саммите СОР21 в Париже было подписано эпохальное соглашение о борьбе с изменением климата. Тогда все страны мира договорились сократить выбросы и решили, что за переход развивающихся стран в чистое будущее заплатят развитые державы, поскольку именно они разбогатели в индустриальную революцию, из-за которой ускорилось глобальное потепление.

А сколько именно платить, должны были решить в течение десятилетия, к 2025 году. Поэтому вопрос о компенсации стал главным на саммите COP29 в Азербайджане.

Развитые страны до сих пор обязывались выделять по 100 млрд долларов "климатических репараций" в год. Развивающиеся требовали до 1,3 трлн долларов в год.

В пятницу, в последний день двухнедельной конференции в черновике итогового коммюнике вместо цифры стоял "X". Потом там возникла сумма в 250 млрд долларов. Через два дня дополнительных споров она выросла до итоговых 300 млрд.

Не меньшие споры вызвали детали будущей сделки, а именно: из каких фондов будут выделены деньги и какие развивающиеся страны смогут претендовать на них.

В категории развивающихся числятся и Китай — вторая после США крупнейшая экономика мира, и Саудовская Аравия — богатая нефтяная держава. Бедным странам в Африке, Азии и Латинской Америке кажется, что это несправедливо.

Второй вопрос — кто именно даст денег. О компенсациях договариваются власти развитых стран. Однако в бюджетах эти деньги пока не заложены, а политики и чиновники рассчитывают, что частично финансирование "зеленой" перестройки в Африке, Азии и Латинской Америке обеспечит частный капитал западных банков и компаний, которые в переговорах никак не участвуют.

Это не нравится защитникам прав бедных стран, таким как общественная организация Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD).

"Уму непостижимо, как власти богатых стран смеют называть себя "чемпионами борьбы с изменением климата", но при этом отказываются четко назвать сумму, которую они выделят из госбюджетов, причем не в виде кредитов, а в виде грантов", — сказала координатор APMDD Лиди Накпил на пресс-конференции в Баку в завершающий день саммита.

Ископаемый тормоз

Третья подряд ежегодная климатическая конференция ООН проходит в стране, сделавшей ставку на добычу нефти и газа. После СОР27 в Египте прошлогоднюю конференцию принял Дубай в ОАЭ. А на этот раз — Азербайджан.

Автор фото,Reuters

Подпись к фото,Нефтяная платформа в Каспийском море недалеко от Баку

И с каждым разом голоса лоббистов нефтегазовой промышленности звучат громче хора противников ископаемого топлива — главного источника парниковых газов.

Принимающий СОР29 президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал его участникам, что нефть и газ — "божий дар".

Под таким руководством убедить нефтяные державы включить в коммюнике обещание постепенно отказаться от ископаемого топлива никто не надеялся и до начала саммита.

Тем более что главная нефтяная держава планеты — США — с победой Дональда Трампа на президентских выборах обещает стать главным противником процесса озеленения Земли, запущенного Парижским соглашением.

В свой первый срок Трамп вывел США из Парижского соглашения, однако тогда процедура была затяжной и США выбыли из борьбы с изменением климата лишь на один год. Джо Байден в свой первый день в Белом доме вернул все обратно.

Теперь же все случится за год, к тому же Трамп готов пойти дальше и отказаться не только от Парижского договора, но и денонсировать Рамочную конвенцию ООН об изменении климата — основополагающий документ климатической повестки для всего мира.

Фактически это сделает США аутсайдером в борьбе с изменением климата, а для возвращения в мировое климатическое сообщество будет недостаточно росчерка пера будущего президента — потребуется новая ратификация в Конгрессе.

Климат не ждет

В итоге нефтяные страны взяли верх, и в коммюнике климатической конференции СОР29 вообще не упоминается ископаемое топливо — главный источник выбросов и изменения климата.

Там лишь говорится, что все 197 стран подтверждают принятые на прошлом COP28 решения. Тогда в Дубае впервые удалось вписать в итоговый документ фразу о "постепенном снижении роли" нефти, угля и других углеводородов — к восторгу некоторых активистов и недовольству других, желающих видеть жесткую формулировку "постепенный отказ". Саммит в нефтяном Баку разочаровал противников ископаемого топлива еще сильнее.

Тем временем потребление нефти и газа в мире увеличивается в связи с ростом мировой экономики и населения планеты. В итоге растут и выбросы, несмотря на рекордный ввод в строй мощностей ветровой и солнечной энергетики.

Следом продолжается и потепление.

В Париже в 2015 году почти все страны мира договорились сдержать повышение температур на планете в этом веке в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С.

Прошедшее с тех пор десятилетие оказалось самым жарким в истории наблюдений, а рубеж в 1,5°С пал.

"2024 год практически наверняка станет самым жарким годом в истории и первым годом, когда температура превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5ºC, — сказала перед саммитом Саманта Берджесс, замглавы европейской климатической службы Copernicus. — Пройдена новая веха глобальных температурных рекордов, и это должно послужить катализатором амбиций на конференции по изменению климата COP29".

Ее надежды не оправдались.

Как выразился один из лидеров мировой борьбы с изменением климата, бывший вице-президент США Альберт Гор, COP29 "избежал провала, но и далек от успеха". Достигнутое соглашение — "абсолютный минимум", заявил он.

"Сегодняшние лидеры уклоняются от ответственности и предпочитают ставить долгосрочные цели, которые выходят далеко за рамки их собственных полномочий. Нужно принимать решения о том, что делать в ближайшие месяцы и годы, а не через десятилетие и четверть века".

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