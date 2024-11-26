Специальный прокурор Джек Смит обратился в суд с заявлением о прекращении дел против победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил он сам в понедельник, 25 ноября.

В заявлении на имя судьи Тани Чуткан Смит пояснил, что прекращения дела до инаугурации ответчика требует Конституция США. Позднее в тот же день Чуткан официально прекратила дело.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что уволит Джека Смита, как только вернется в Белый дом.

Уголовные и гражданские дела против Дональда Трампа в США

Всего Дональду Трампу были предъявлены обвинения по четырем уголовным делам в Соединенных Штатах. 25 ноября были закрыты два федеральных дела: они связаны с попыткой политика вмешаться в выборы президента США 2020 года и неправильным хранением секретных документов.

Еще два дела возбуждены против Дональда Трампа на уровне штатов: в Нью-Йорке и Джорджии. В первом экс-президент обвиняется в фальсификации деловых документов. Суд присяжных признал его виновным, после чего он обжаловал это решение, и судья отложил рассмотрение дела.

Во втором случае Трампа обвиняют в попытке повлиять на исход президентских выборов в штате Джорджия, где он в 2020 году проиграл действующему президенту страны Джо Байдену.

Кроме того, против Дональда Трампа возбуждено два гражданских дела. Они связаны с сексуальным насилием в отношении бывшей журналистки Джин Кэролл в конце 1990-х годов, а затем с клеветой на нее.

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