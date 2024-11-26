Правительство Великобритании несколько недель назад поставило Украине еще "десятки" дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Публично об этом не объявлялось. Это первые поставки таких ракет при премьер-министре Кире Стармере, который занимает этот пост с июля 2024 года.

По словам собеседников издания, Storm Shadow были отправлены до того, как Вашингтон и Лондон разрешили Украине наносить дальнобойными ракетами удары по целям на территории России. Источники Bloomberg отказались сообщить, когда именно ракеты прибыли в Украину, а также их количество.

В начале ноября The Guardian писала, что Великобритания некоторое время не поставляет Украине ракеты Storm Shadow. Источники The Times говорили, что это может быть связано с нехваткой запасов.

Вооруженные силы Украины впервые, как сообщалось, использовали британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России 20 ноября. Обломки ракет в тот день обнаружили жители поселка Марьино в Курской области. Использование Storm Shadow произошло через день после того, как ВСУ впервые нанесли удар по России американскими дальнобойными ракетами ATACMS по складу боеприпасов в Брянской области.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности "Орешник". Он заявил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты.

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