Российские войска в ночь на 25 ноября запустили по Украине 188 беспилотников и четыре баллистических ракеты "Искандер", заявили в Воздушных силах ВСУ.

Число дронов, атаковавших украинскую территорию в течение ночи (как ударных, так и неустановленного типа) в ВСУ называют рекордным.

Силы ПВО сбили 76 беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Еще 95 беспилотников были "локационно потеряны", а пять улетели в сторону Беларуси, добавили в ВСУ.

В нескольких регионах в результате атаки дронов оказались повреждены частные и многоквартирные дома. В Тернопольской области поврежден один из объектов критической инфраструктуры, сообщили в областной администрации. Из-за этого в Тернополе и других населенных пунктах у жителей нестабильное электроснабжение.

В Киевской области обломки беспилотника упали в четырех районах, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко. Повреждены четыре частных дома, две жилых многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража и автомобиль, заявили в полиции.

Жертв и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

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