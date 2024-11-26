За последние три дня Вооруженные силы Украины нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, заявило Минобороны России.

По данным ведомства, 23 ноября украинские военные нанесли удар по позиции российского зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка. Для удара, утверждает министерство, ВСУ применили пять ракет ATACMS. Три из них были уничтожены, еще две достигли цели. В результате удара повреждена радиолокационная станция, пострадали военные. Количество пострадавших Минобороны РФ не уточнило.

Второй удар украинские войска, говорится в сообщении, нанесли 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный в населенном пункте Халино, применив восемь ракет ATACMS. Семь из них были сбиты, одна достигла цели. "В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", — заявили в Минобороны РФ, пригрозив ВСУ "ответными действиями".

Ведомство также опубликовало фотографии обломков ракет из Лотаревки и с аэродрома Курск-Восточный. Накануне об атаке ракетами ATACMS в районе аэродрома под Курском сообщали российские Z-каналы.

В середине ноября западные издания сообщили, что президент США Джо Байден дал разрешение Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS для защиты подразделений ВСУ, участвующих в операции в Курской области.

Предполагается, что ВСУ впервые нанесли ракетами ATACMS по приграничной территории России 19 ноября — вскоре после публикаций в западных СМИ. Минобороны РФ заявило, что целью ракет стал военный объект в Брянской области.

25 ноября в Белом доме официально подтвердили, что ВСУ получили разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS по целям в России.

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