Российский президент на саммите стран ОДКБ в Астане заявил, что Генштаб и Минобороны РФ подбирают цели для новых ударов баллистическими ракетами, и ими могут стать "центры принятия решений в Киеве".

По словам президента России Владимира Путина, целью для новых ударов баллистическими ракетами "Орешник" могут стать "центры принятия решений в Киеве".

"Минобороны сейчас подбирает цели для поражения - это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - заявил он на саммите стран ОДКБ в Астане в четверг, 28 ноября. По выражению Путина, РФ продолжит "боевые испытания" ракет в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными британскими и американскими ракетами по Брянской и Курской областям.

Вопреки тому, что Путин дал указание начать производство ракет "Орешник" всего несколько дней назад на встрече с разработчиками системы, в Астане он заявил, что в российском арсенале уже сейчас есть несколько таких готовых к использованию ракет.

"Серийное производство "Орешника" уже началось, - добавил российский президент. - В случае массированного и группового применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия". По словам Путина, в России сегодня производится "в 10 раз больше ракет, чем в странах НАТО".

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