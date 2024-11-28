Уходящий министр обороны Германии Борис Писториус предложил снова развернуть немецкие батареи противовоздушной обороны Patriot в Польше, чтобы защитить важный логистический узел, через который идёт поставка оружия в Украину.

Три батареи будут развернуты с нового года и продолжат дежурство в течение шести месяцев, пишет агентство DPA. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсетях приветствовал решение Германии.

"Мы в настоящее время координируем точные детали переброски с Польшей, другими союзниками и НАТО в Брюсселе", — заявил Писториус.

Батареи будут прикрывать аэропорт Жешув, подтвердило DPA. Он расположен вблизи украинской границы и с начала полномасштабной войны превратился в главный перевалочный узел для помощи Украине. Кроме того, там проходит железнодорожная ветка под советскую колею, такую же, как в Украине. Сейчас этот район прикрывается американскими батареями Patriot.

В 2023 году Берлин уже отправлял в Польшу три батареи ЗРК после того, как в одной из польских деревень упала ракета, предположительно, украинского ПВО. Они были размещена в городе Замость.

Как отмечает DPA, новое развертывание немецких Patriot не обусловлено изменением обстановки в области безопасности.

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