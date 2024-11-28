Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления российского лидера Владимира Путина на саммите ОДКБ в Казахстане, где Путин снова говорил о новой ракете "Орешник" и угрожал новыми ударами, в том числе по "центрам принятия решений" в Киеве.

По словам Зеленского, президент России "рекламировал" "свою готовность убивать и разрушать".

"Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не вышло — чтобы он не смог закончить войну", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

"Путинская эскалация сейчас — это давление, чтобы потом заставлять президента Америки идти на условия России", — заключил Зеленский.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании утверждал, что может быстро положить конец войне в Украине. Кремль называл недостоверными сообщения СМИ о том, что после выборов Трамп и Путин могли провести телефонный разговор. Разговор Трампа и Зеленского был подвержен официально.

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