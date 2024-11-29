Армия России в ночь на 29 ноября атаковала Украину 132 ударными беспилотниками "Шахед" и дронами неустановленного типа, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные сбили 88 российских дронов в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 41 беспилотник был "локационно потерян" из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, еще один дрон, как утверждается, вернулся в Россию.

В Одесской области в результате атаки ранения получили семь человек, рассказал глава региона Олег Кипер. Четверых пострадавших госпитализировали, еще троим помощь оказали на месте.

В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, хозяйственные постройки, газовая труба и автомобиль.

В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что атаке также подверглась припортовая и транспортная инфраструктура Одесской области. Региональная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Кроме того, российские беспилотники поздно вечером 28 ноября атаковали Днепровский район Киева, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате падения дрона на открытой местности был поврежден фасад здания детской поликлиники. Охранника медучреждения госпитализировали.

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