Владимир Путин пригрозил нанести новый удар межконтинентальной баллистической ракетой, которую он называет "Орешником", по Украине. Целью может стать Киев. В возможностях ракеты "Орешник" нет ничего особенно нового. Применение этого типа вооружений не приведет к эскалации в войне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Указывается, что акцентирование внимания на дальности и полезной погрузке ракеты и ее сравнение с метеором призвано запугать Украину и Запад и отвлечь Киев от дальнейших ударов ВСУ по территории РФ западными системами.

"Даже угрозы Путина нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве является пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки", - говорится в отчете.

Там считают, что удар "Орешника" не означает, что Кремль применит ядерное оружие в Украине, даже в ответ на удары ВСУ по территории России западным оружием.

"Таким образом, постоянное запугивание "Орешником" и российским ракетным потенциалом, остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли является предвестником разработки новейших российских средств для нанесения глубокого удара", - констатируют в Институте изучения войны.

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