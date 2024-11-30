Ким Чен Ын обвинил Запад в "эскалации ситуации" из-за разрешения ударов вглубь РФ в ответ на отправку в Россию солдат КНДР. Российские массированные удары по Украине он назвал "самообороной".

В ходе визита министра обороны России Андрея Белоусова в Пхеньян северокорейский лидер Ким Чен Ын заверил его в неизменной поддержке в войне против Украины. По сообщению государственного информагентства Северной Кореи ЦТАК, на встрече с российским министром в пятницу, 29 ноября, он назвал российские ракетные удары по Украине "актом самообороны".

Согласно интерпретации Кима, напавшие на соседнюю страну российские войска занимаются "защитой суверенитета и территориальной целостности России от гегемонистских империалистических амбиций".

Ким переложил вину за ход войны на Запад

Вину за последние события в ходе войны, когда ВС РФ нанесли массированные авиаудары по украинской территории, он переложил на западные страны. Ким утверждает, что это Запад во главе с США оказал давление на Украину, "вынудив" ее атаковать российскую территорию с помощью своего дальнобойного оружия. По словам Кима, украинские атаки на Россию, осуществленные с помощью западных ракет, равносильны "прямому военному участию в конфликте" Запада.

В середине ноября администрация президента США Джо Байдена отменила запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. США пошли на этот шаг в ответ на неожиданное для союзников Киева решение России привлечь северокорейские войска к участию в боевых действиях на стороне Москвы.

Белоусов со своей стороны похвалил "абсолютно независимую внешнюю политику" Северной Кореи.

Перед встречей с Ким Чен Ыном глава российского Минобороны провел переговоры со своим северокорейским коллегой Но Кван Чхолем, они обсудили дальнейшую активизацию военного сотрудничества.

Солдаты из КНДР отправлены на войну в Украине

По оценкам Южной Кореи и США, Северная Корея отправила в Россию более 10 000 солдат. Часть из них, как предполагается, уже участвует в боях в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что число северокорейских солдат, направленных на войну, может возрасти до 100 тысяч. По информации Сеула, КНДР также поставляет России тяжелую артиллерию - самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Россия и Северная Корея стали укреплять сотрудничество в военной сфере после начала российского наступления на Украину. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает поддержку друг друга в случае нападения, а также включает в себя сотрудничество против западных санкций. Как Северная Корея, так и Россия находятся под санкциями ООН - Пхеньян из-за своей программы создания ядерного оружия, Москва - из-за агрессивной войны против Украины.

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