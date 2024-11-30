Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя. Украина просила оснастить десять военных бригад для противостояния российской агрессии, однако Запад полностью укомплектовал только две с половиной бригады. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, проблема Украины состоит именно в оснащении военнослужащих оружием и техникой, а не в количестве имеющихся войск.

"Партнеры говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года потому, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", - пояснил президент.

По словам Зеленского, так произошло из-за "какой-то бюрократии, каких-то решений", и добавил, что "на этой войне всегда так".

"Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и т.д. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел насмерть без оружия?", - сказал он.

Президент подчеркнул, что решения о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сберечь как можно больше жизней.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея по возрасту мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Байден может не успеть предоставить Украине обещанную многомиллиардную помощь. Пентагон уже достиг месячного лимита отправки оружия Украине и теперь сталкивается с логистическими проблемами в доставке оружия ВСУ.

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