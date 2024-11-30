Генпрокуратура ФРГ подтвердила, что установила личности двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков", о чем раньше сообщали немецкие СМИ.

Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и установила личности двух подозреваемых. Это подтвердил генпрокурор Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном в субботу 30 ноября. Ранее детали расследования публиковали немецкие СМИ со ссылкой на источники.

"Мы добиваемся прогресса в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. На мой взгляд, это успех, которого изначально не ожидали. Однако предстоит еще многое сделать. Личности других участников, мотивы преступления и, в частности, вопрос о возможном государственном контроле над операцией являются предметом продолжающегося расследования", - сообщил Роммель, добавив, что не может комментировать подробности расследования.

На вопрос о мотивах подозреваемых во взрыве генпрокурор сказал, что взрыв газопроводов "был серьезной атакой на энергоснабжение" Германии, способной "дестабилизировать местную экономику и общество - независимо от какой-либо политической классификации".

Украинский след при взрыве "Северных потоков"

Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

Из множества расследований немецких СМИ, выходивших с тех пор, следует, что в операции по взрыву участвовали шесть украинских военнослужащих и несколько гражданских лиц. Некоторые из членов группы, как предполагается, в прошлом имели связи с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Реализацию якобы поддерживал занимавший в то время пост главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

При этом операцию начали планировать еще за несколько лет до полномасштабной войны РФ против Украины, сообщал немецкий еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на "свои данные". Знал ли об операции президент Украины Владимир Зеленский, неизвестно.

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала о конфликте ФРГ и Польши, связанном с расследованием взрывов на "Северных потоках". Берлин не может добиться ареста украинца, подозреваемого в причастности к диверсии, написала WSJ. Один высокопоставленный польский чиновник в частном порядке сказал своему немецкому коллеге, что любые потенциальные подозреваемые, которые могли сыграть роль в разрушении газопровода, "должны быть награждены медалями, а не арестованы", указывает издание.

Киев отрицает сообщения о каком-либо участии Украины в подрыве российских газопроводов в Балтийском море.

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