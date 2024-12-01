Сирийские повстанцы взяли Алеппо и продолжили наступление на юг. Российская авиация продолжает атаковать территории, не подконтрольные режиму Асада, сообщают гражданские мониторинговые организации.

Силы оппозиции находятся в сельской местности недалеко от четвертого по величине города Сирии, Хамы, сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Наблюдатели SOHR сообщили, что в последние несколько часов правительство Башара Асада направило значительное подкрепление и создает линию обороны в городе Тайбат аль-Имам и поселках Хаттаб и Суран на севере провинции Хама, а также в городах Ас-Сукайлабия и Махрада, где проживают в основном христиане, на северо-западе провинции.

Как сообщили в SOHR агентству AFP, правительственные войска вышли из Алеппо. Второй по величине город Сирии почти полностью контролирует сирийская оппозиция, главными элементами которой является движение "Хайят Тахрир аш-Шам" и протурецкие формирования. Исключение составляют районы Алеппо, находящиеся под контролем курдских сил.

Идлиб и Хама расположены к югу от Алеппо. Оппозиционные силы удерживают контроль над северо-западным городом Идлиб и большей частью прилегающей провинции.

Министерство обороны Сирии заявило, что правительство готовится начать контрнаступление на повстанческие силы. В сообщении, опубликованном на странице министерства в фейсбуке, говорится, что российские и сирийские военные самолеты нанесли новые авиаудары по боевикам оппозиции в северных провинциях Идлиб и Хама.

По данным SOHR, российская авиация нанесла пять ударов подряд по лагерю беженцев в одном из районов Идлиба, в результате которых погибли как минимум восемь человек.

Позже SOHR сообщил, что российские самолеты нанесли четыре авиаудара по Университетскому госпиталю Алеппо, в результате чего погибли пять человек, среди которых есть мирные жители.

Российская сторона не комментировала это заявление. В 2019 году газета New York Times документировала прицельные удары российской авиации по четырем больницам в Сирии, точные координаты которых ей сообщались заранее специально для того, чтобы избежать подобных атак.

Алеппо был важнейшим оплотом сирийских повстанцев до 2016 года, когда он пал под натиском правительственных войск при мощной поддержке российской авиации. Сирийские повстанцы (в отличие, например, от украинской регулярной армии) никогда не располагали ПВО, что позволяло российским Воздушно-космическим силам не бояться, что их самолеты собьют.

Неясно, смогут ли повстанцы удержать сирийские территории, которые они сейчас удерживают, в условиях, когда силы Асада и его союзников контролируют воздушное пространство.

В субботу вечером на происходящее впервые отреагировал Башар Асад. Он не появлялся перед камерами (о местонахождении президента Сирии достоверных сведений нет уже несколько дней), однако его офис распространил следующее заявление.

"Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность перед лицом всех террористов и тех, кто их поддерживает, — сказал Асад во время телефонных переговоров с руководством Объединенных Арабских Эмиратов. — Она способна, с помощью своих друзей и союзников, нанести им поражение и уничтожить их вне зависимости от того, насколько активными будут атаки террористов".

Вспышка боевых действий в Сирии представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности, заявил в воскресенье посланник ООН Гейр Педерсен.

"Я призываю к срочному и серьезному политическому взаимодействию — между сирийскими и международными заинтересованными сторонами — чтобы избежать кровопролития и сосредоточиться на политическом решении в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254", — цитирует заявление Педерсена AFP.

"Я неоднократно предупреждал о рисках эскалации в Сирии… и о том, что ни одна сирийская сторона или существующая группа игроков не может разрешить сирийский конфликт военными средствами", — сказал он.

В резолюции ООН 2254, принятой в 2015 году, изложена "дорожная карта" политического перехода в Сирии, включающая общенациональное прекращение огня, разработку новой конституции и проведение выборов под наблюдением ООН.

Министр иностранных дел Ирана тем временем направляется в Дамаск, а оттуда — в Турцию, которая поддерживает некоторые повстанческие силы в Сирии.

Предполагается, что Анкара будет настаивать на переговорах, которые Асад уже давно игнорирует.

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