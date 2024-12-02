Доходы от продажи оружия и предоставления услуг 100 крупнейших компаний отрасли в 2023 году достигли 632 млрд долларов, увеличившись в реальном выражении на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные содержатся в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 2 декабря на его сайте.

Рост доходов, как выяснили в SIPRI, наблюдался по всему миру, причем особенно резким он оказался у компаний из России и с Ближнего Востока. В целом же, отмечается в докладе, более мелкие производители вооружений эффективнее реагировали на новый спрос, связанный с войнами в секторе Газа и в Украине, ростом напряженности в Восточной Азии и программами переоснащения армий в других регионах и странах.

Ведущие мировые оружейные компании наращивают производство и набирают персонал

Общий объем выручки от продажи оружия у топ-100 мировых компаний отрасли в прошлом году резко вырос после падения в 2022-м, почти три четверти их заработали больше, чем тогда, констатируют аналитики SIPRI.

"В 2023 году наблюдался заметный рост доходов от продажи оружия, который, вероятно, продолжится и в 2024-м, - констатирует Лоренцо Скараццато, научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - Доходы 100 крупнейших производителей оружия все еще не полностью отражают масштабы спроса, и многие из них начали набор персонала, что говорит об их оптимизме в отношении будущих продаж".



У российских оружейных компаний резкий рост выручки

Из-за нехватки данных в топ-100 вошли лишь две российские компании, однако их совокупная выручка увеличилась на 40%, достигнув примерно 25,5 млрд долларов. Это произошло почти полностью за счет роста на 49% выручки у "Ростеха" - госкорпорации, не владеющей напрямую производственными мощностями, но контролирующей множество разных производителей оружия, включая семь ранее попадавших в первую сотню мировых компаний, по которым на этот раз SIPRI не удалось получить индивидуальные данные.

"Официальная статистика о выпуске вооружений в России скудна и сомнительна, но большинство аналитиков считают, что в 2023 году производство новой военной техники значительно увеличилось, в то время как существующий арсенал РФ подвергся масштабному обновлению и модернизации, - подчеркивает Нань Тянь. - В частности, боевые самолеты и вертолеты, БПЛА, танки, боеприпасы и ракеты стали выпускаться в больших количествах, поскольку Россия продолжала наступление в Украине".

Из украинских компаний в рейтинг попал только госконцерн "Укроборонпром". По данным SIPRI, его выручка увеличилась на 69 процентов.

Компании из США: доходы растут, проблемы с производством остаются

Базирующаяся в США 41 компания из 100 ведущих мировых производителей оружия зафиксировала доходы в размере 317 млрд долларов - это половина от общего объема доходов от продажи вооружений фирмами из топ-100 и это на 2,5% превышает показатель 2022 года. С 2018 года первая пятерка компаний отрасли неизменно является чисто американской.

Однако Lockheed Martin и RTX Corporation (до июня 2023 года - Raytheon Technologies Corporation), два крупнейших в мире оружейных концерна, оказались в числе тех, у кого доходы упали. "Многопрофильные компании, такие как Lockheed Martin и RTX, производящие широкий спектр вооружений, часто зависят от сложных цепочек поставок, что сделало их уязвимыми перед лицом сохранявшихся проблем с такими поставками в 2023 году. Особенно это касается авиационной и ракетной отраслей", - поясняет Нань Тянь, директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений.

Европейская оборонка отстает от остального мира по росту доходов

Совокупная выручка от продажи оружия 27 компаний из топ-100, расположенных в Европе (за исключением России), в прошлом году составила 133 млрд долларов. Это лишь на 0,2% больше, чем в 2022-м, что является самым низким показателем роста среди всех регионов мира. Однако за этой скромной цифрой скрывается не столь однозначная картина. Европейские фирмы, специализирующиеся на сложных системах вооружений, в 2023 году работали в основном по старым контрактам, и их доходы за год, соответственно, не отражают приток заказов.

Сложные системы вооружений, указывает Лоренцо Скараццато, дольше изготавливаются, поэтому компании, которые их выпускают, медленнее реагируют на изменения спроса. "И это объясняет, почему доходы таких фирм были относительно низкими в 2023 году, несмотря на всплеск новых заказов", - добавил Скараццато. В то же время у ряда других европейских производителей оружия доходы от продажи их продукции значительно выросли благодаря спросу, связанному с войной в Украине, особенно востребованы были боеприпасы, артиллерийские орудия и снаряды, а также системы ПВО.

В частности, этот спрос смогли удовлетворить компании из Германии, Швеции, Украины, Польши, Норвегии и Чехии. Например, немецкая Rheinmetall увеличила производственные мощности по выпуску 155-мм артиллерийских снарядов, а ее доходы подскочили благодаря поставкам танков Leopard и новым заказам, в том числе по связанным с войной программам в рамках так называемых круговых поставок. Суть их в том, что какая-то страна отправляет определенный вид оружия Украине, а взамен получает аналогичное от своих союзников.

Кроме Rheinmetall, в список SIPRI вошли еще три немецких производителя: ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl.

Южнокорейский и японский ВПК лидирует по росту доходов в Азии

23 компании из топ-100, расположенные в Азии и Океании, продемонстрировали рост доходов на 5,7% - до отметки в 136 млрд долларов. У четырех фирм из Южной Кореи он достиг 39%, что потянуло на 11,0 млрд долларов. А у пяти японских компаний эти показатели составили соответственно 35% и 10,0 млрд. Проводимая Токио политика укрепления военной мощи страны вызвала с 2022 года шквал заказов на внутреннем рынке Японии, причем у некоторых компаний портфель новых контрактов вырос более чем на 300%.

"Резкий рост доходов южнокорейских и японских оружейных компаний отражает общую картину милитаризации в регионе в ответ на усиление восприятия (внешней. - Ред.) угрозы, - полагает Сяо Лян, научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - Южнокорейские концерны также пытаются расширить свою долю на мировом рынке оружия, в том числе за счет спроса в Европе в связи с войной в Украине".

Ближний Восток: рост доходов оружейников связан с конфликтами в Газе и на Украине

В первую сотню крупнейших мировых компаний ВПК вошли шесть с Ближнего Востока. Их общая выручка выросла на 18% - до 19,6 млрд долларов. После начала войны в секторе Газа доходы от продажи оружия трех компаний из этих шести - вся тройка из Израиля - достигли 13,6 млрд долларов. Это самый высокий показатель для израильских фирм, когда-либо входивших в топ-100 SIPRI. В частности, в рейтинг попала компания Rafael - производитель системы ПВО "Железный купол", которая перехватывает ракеты, атакующие территорию Израиля.

"В 2023 году доходы ближневосточных производителей оружия из мировой первой сотни достигли небывалых высот, и, похоже, рост продолжится", - прогнозирует Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. - В частности, наряду с рекордными доходами за прошлый год израильские оружейники получают сейчас гораздо больше заказов, поскольку война в секторе Газа продолжается".

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